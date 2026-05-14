به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: حضور آگاهانه، خردمندانه و عاشقانه مردم در ۷۵ شب گذشته و دفاع غیرتمندانه آنان از آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی قابل تقدیر است.

وی افزود: مردم شریف استان مرکزی در اراک و سایر شهرها و روستاهای استان با حفظ سنگرهای عزت، شرف و ایمان در روزهای اخیر، حماسه آفریدند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شهدای والامقام نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا و مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی که در مسیر جهاد، ایثار و دفاع از کشور جانفشانی کردند همواره مورد تجلیل و تکریم قرار دارند.

وی ادامه داد: امروز تحقق وعده «پیروزی خون بر شمشیر» در صحنه مقاومت ملت ایران آشکار شده و این ملت با صلابت در برابر جنایات و توطئه‌های دشمنان ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: دشمنان تصور چنین ضرباتی را نداشتند و در جریان حملات نیروهای مقاومت و رزمندگان ارتش، سپاه و هوافضای جمهوری اسلامی، شماری از تجهیزات، پایگاه‌ها و مراکز وابسته هدف قرار گرفته و آسیب جدی دیده است.

وی افزود: این عزت و سربلندی نتیجه اراده الهی، ایمان ملی، شجاعت حسینی و غیرت فاطمی ملت ایران است و دشمنان از قدرت خداوند غافل شده‌اند.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: برخی کشورهای منطقه بدانند تکیه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این کشورها امنیت و عزت به همراه نخواهد داشت و آنان در این مسیر دچار خطای راهبردی هستند.

وی گفت: سرنوشت حاکمان وابسته به دشمنان ایران، مشابه سرنوشت صدام حسین و رژیم محمدرضا پهلوی خواهد بود و این جریان‌ها به تاریخ سپرده خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: مردم باید با وحدت و همدلی و از طریق صرفه‌جویی، افزایش تولید، تلاش مضاعف و سرمایه‌گذاری مؤثر در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی، مسیر عزت و پیشرفت کشور را تداوم بخشد.

وی افزود: ملت ایران در مسیر عزت، استقلال و مقاومت یکپارچه ایستاده و پیروزی نهایی را تنها از جانب خداوند متعال می‌داند.