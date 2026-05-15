به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی نشب شامگاه جمعه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیش از ۵۶ درصد مساحت استان را جنگل‌ها و مراتع تشکیل می‌دهد و به همین دلیل حفاظت از این منابع طبیعی ارزشمند نیازمند مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف است.

او با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در فصل گرم سال گفت: با توجه به افزایش پوشش گیاهی در پی بارندگی‌های امسال، برنامه‌هایی مانند ایجاد و ترمیم آتش‌بُرها، توزیع دمنده در روستاهای حاشیه مناطق و پاکسازی حاشیه جاده‌ها اجرا شده است.

وی تأکید کرد: پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی بسیار مهم‌تر از مقابله با آن است و به همین دلیل تلاش کرده‌ایم با آموزش و فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم را در حفاظت از طبیعت افزایش دهیم.

کاهش چشمگیر آتش‌سوزی‌ها

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نتایج اقدامات انجام شده گفت: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۰ درصد کاهش آتش‌سوزی در مناطق حفاظت‌شده استان ثبت شده که این موفقیت حاصل همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های آموزشی بوده است.

وی افزود: در ایام مختلف سال به ویژه نوروز با حضور میدانی در طبیعت، توزیع بروشور و آموزش چهره به چهره تلاش کرده‌ایم فرهنگ حفاظت از محیط زیست را در بین گردشگران و ساکنان مناطق نهادینه کنیم.

پرداخت خسارت حیات وحش به کشاورزان و دامداران

دیانتی نسب همچنین از پرداخت خسارت به کشاورزان و دامدارانی که از سوی حیات وحش آسیب دیده‌اند خبر داد و گفت: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از چهار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان، دامداران و افرادی که مورد حمله جانوران وحشی قرار گرفته‌اند پرداخت شده است.

به گفته او، برای کاهش تعارض میان انسان و حیات وحش، گونه‌های حمایت‌شده بیمه شده‌اند و جلسات آموزشی برای کشاورزان، دامداران و ساکنان مناطق حاشیه زیستگاه‌ها برگزار می‌شود.

هیچ مجوز زیست‌محیطی برای سد ماندگان و خرسان صادر نشده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد درباره برخی پروژه‌های عمرانی نیز گفت: سدهای ماندگان و خرسان ۳ از جمله طرح‌هایی هستند که مشمول ارزیابی زیست‌محیطی هستند و تاکنون هیچ مجوز زیست‌محیطی برای آنها صادر نشده است.

او افزود: پرونده این طرح‌ها همچنان در دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در دست بررسی است و نظر نهایی پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

کمبود نیرو و تجهیزات محیط‌بانی

دیانتی نسب با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه محیط‌بانی گفت: در حال حاضر حدود ۳۲۷ هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت استان با ۷۵ محیط‌بان حفاظت می‌شود، در حالی که طبق استانداردها باید به ازای هر هزار هکتار یک محیط‌بان وجود داشته باشد.

وی همچنین به فرسودگی ناوگان و کمبود تجهیزات اشاره کرد و افزود: با وجود این محدودیت‌ها، محیط‌بانان استان با تمام توان در حال حفاظت از مناطق طبیعی هستند.

حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت عمومی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همه مردم و نهادها باید در این زمینه همکاری کنند.

دیانتی نسب افزود: اگر مردم محیط زیست را متعلق به خود بدانند، از تخریب و آلودگی آن جلوگیری خواهند کرد و این مهم از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی محقق می‌شود.