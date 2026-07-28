به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب در نشست شورای اداری ادارهکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد که با حضور معاونانی از استانداری، معاونان، رؤسای ادارات و مسئولان بخشهای مختلف برگزار شد، با تشریح مهمترین چالشها و دستاوردهای این مجموعه، اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی باید به ازای هر هزار هکتار یک محیطبان در مناطق تحت مدیریت حضور داشته باشد، اما این استان با کمبود ۲۴۰ محیطبان مواجه است و تنها با یکچهارم استاندارد حفاظتی از عرصههای طبیعی، عمدتاً کوهستانی و صعبالعبور، حفاظت میکند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره مدافعان طبیعت افزود: حفاظت از محیط زیست مأموریتی دشوار و پرمخاطره است و در این مسیر، استان کهگیلویه و بویراحمد یک شهید و پنج جانباز را تقدیم صیانت از طبیعت و نظام جمهوری اسلامی کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمادگی این ادارهکل برای مقابله با آتشسوزیهای احتمالی در عرصههای طبیعی گفت: با توجه به بارندگیهای مناسب و افزایش پوشش گیاهی، پیشبینیهای لازم برای فصل گرم انجام شد و با ۱۵ تشکل مردمنهاد، دهیاران و شوراهای حاشیه مناطق حفاظتشده قرارداد دیدهبانی منعقد شد.
دیانتینسب ادامه داد: این گروهها به تجهیزات اطفای حریق از جمله آتشکوب و دمنده مجهز شدند و حضور بهموقع آنها در زمان وقوع آتشسوزی، موجب مهار حریق در همان دقایق اولیه و جلوگیری از گسترش آتش شد.
وی همچنین از پرداخت بیش از چهار میلیارد تومان خسارت به شهروندانی که اموال، دامها و باغات آنها بر اثر ورود حیاتوحش آسیب دیده بود، خبر داد و تصریح کرد: این مبالغ به آسیبدیدگان پرداخت شده و روند جبران خسارت در چارچوب قوانین ادامه خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به یک پرونده مهم حقوقی اشاره کرد و گفت: در پی شکایت یک واحد صنعتی-خدماتی، رأیی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان علیه این ادارهکل صادر شده بود، اما با پیگیریهای حقوقی، ارائه مستندات کارشناسی و دفاع مستدل، این رأی در مراجع قضایی نقض شد و از تحمیل خسارت سنگین به بیتالمال جلوگیری به عمل آمد.
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