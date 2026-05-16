گرد و خاک شدید ایلام را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان ایلام در هشدار شماره ۵ از نفوذ موج جدید گرد و غبار از روز شنبه تا عصر یکشنبه اردیبهشتماه خبر داد و اعلام کرد که این شرایط موجب کاهش محسوس دید افقی و افت کیفیت هوا در اغلب مناطق استان خواهد شد.
بر همین اساس و با هدف حفظ سلامت شهروندان و کارکنان، استانداری ایلام اعلام کرد که ادارات و دستگاههای اجرایی استان فردا با یکساعت تأخیر آغاز بهکار میکنند.
در هشدار هواشناسی آمده است که شرایط پیشِرو برای گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی میتواند خطرآفرین باشد. از اینرو توصیه شده است افراد آسیبپذیر از تردد غیرضروری اجتناب کرده و در صورت نیاز از ماسک مناسب استفاده کنند.
هواشناسی همچنین احتمال اختلال در تردد جادهای، کاهش کیفیت هوا و مشکلات ناشی از گرد و غبار را از مهمترین پیامدهای این سامانه عنوان کرده است.
