پشت خط آرامش بهزیستی استان سمنان؛ پاسخ به ۴۱۰۹تماس اضطراری در سایه جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی استان سمنان با موضوع تمهیدات این اداره کل در ایام جنگ تحمیلی سوم از خدمت رسانی بس وقفه به جامعه هدف خبر داد و بیان کرد: در این خصوص با استانداری و مدیریت بحران همراهی و تعامل و هماهنگی برقرار بوده است.

وی با اشاره به شیفت بندی نیروهای اورژانس اجتماعی در پاسخگویی به دو سامانه مشاوره ای رایگان ۱۲۳ و ۱۴۸۰ بهزیستی، توضیح داد: تعداد سه هزار و ۳۸۶ تماس طی ایام جنگ تحمیلی سوم با ۱۴۸۰ برقرار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان از پاسخگویی به ۷۲۳ تماس با خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ خبر داد و تصریح کرد: مشاوره ها به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان بودند.

نسیمی با تاکید به اینکه کودکان تحت پوشش این سازمان در استان سمنان به مکان امن انتقال داده شدند، در توضیحات بیان کرد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از هر گونه خطر برای این کودکان و دور بودن آن ها از استرس انجام گرفته است.

وی به آموزش کارکنان در مدیریت بحران و همچنین خرید و استفاده از ژنراتور هنگام قطع برق تاکید کرد و ادامه داد: به منظور کاهش ریسک از تمرکز تجهیزات و ماشین آلات در یک مکان اداری پیشگیری و به مکان امن انتقال داده شدند.