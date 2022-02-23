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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۳

مدیرکل بهزیستی استان سمنان:

بهزیستی استان سمنان ۱۱ هزار مشاوره تلفنی ارائه کرده است

بهزیستی استان سمنان ۱۱ هزار مشاوره تلفنی ارائه کرده است

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۱ هزار تماس با مرکز مشاوره تلفنی موسوم به سامانه ۱۴۸۰ بهزیستی استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور صبح چهارشنبه در جمع معاونان بهزیستی و مشاوران این اداره کل به میزبانی سالن جلسات بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه خط مشاوره ۱۴۸۰ در خدمت مردم است تا انواع مشاوره‌ها را ارائه کند، تاکید کرد: ۱۱ هزار تماس با این سامانه در ۹ ماهه اول سال جاری به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این مشاوره‌ها تماماً رایگان و از راه دور خواهد بود به صورتی که حتی نام و فامیل و مشخصات افراد نیز به صورت مخفیانه محفوظ است، افزود: مشکلات خانوادگی، رابطه والدین با فرزندان در کانون خانواده، مشاوره‌های پیش از ازدواج، اضطراب، افسردگی، حتی مشاوره درسی و انتخاب رشته و… از جمله بخش‌هایی هستند که در آنها مشاوره‌ها ارائه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان از افزایش ساعات فعالیت و مشاوران حاضر در خط ۱۴۸۰ در راستای گسترش خدمات روانشناختی در سطح استان خبر داد و گفت: کاهش اضطراب ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا یکی از مهمترین رویکردهای مرکز مشاوره بهزیستی در استان محسوب می‌شود.

ایزد پور درباره مزیت‌های این سامانه مشاوره بیان کرد: خدمات گیرندگان می‌توانند بدون هرگونه هزینه‌ای و یا طی مسافت از منزل یا محل کار خود با مشاوران متخصص صحبت و از انواع خدمات بهره مند شوند که این موضوع به خصوص در زمان شیوع کرونا یک امر مهم محسوب می‌شود.

کد مطلب 5431593

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