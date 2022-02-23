بهزیستی استان سمنان ۱۱ هزار مشاوره تلفنی ارائه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور صبح چهارشنبه در جمع معاونان بهزیستی و مشاوران این اداره کل به میزبانی سالن جلسات بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه خط مشاوره ۱۴۸۰ در خدمت مردم است تا انواع مشاوره‌ها را ارائه کند، تاکید کرد: ۱۱ هزار تماس با این سامانه در ۹ ماهه اول سال جاری به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این مشاوره‌ها تماماً رایگان و از راه دور خواهد بود به صورتی که حتی نام و فامیل و مشخصات افراد نیز به صورت مخفیانه محفوظ است، افزود: مشکلات خانوادگی، رابطه والدین با فرزندان در کانون خانواده، مشاوره‌های پیش از ازدواج، اضطراب، افسردگی، حتی مشاوره درسی و انتخاب رشته و… از جمله بخش‌هایی هستند که در آنها مشاوره‌ها ارائه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان از افزایش ساعات فعالیت و مشاوران حاضر در خط ۱۴۸۰ در راستای گسترش خدمات روانشناختی در سطح استان خبر داد و گفت: کاهش اضطراب ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا یکی از مهمترین رویکردهای مرکز مشاوره بهزیستی در استان محسوب می‌شود.

ایزد پور درباره مزیت‌های این سامانه مشاوره بیان کرد: خدمات گیرندگان می‌توانند بدون هرگونه هزینه‌ای و یا طی مسافت از منزل یا محل کار خود با مشاوران متخصص صحبت و از انواع خدمات بهره مند شوند که این موضوع به خصوص در زمان شیوع کرونا یک امر مهم محسوب می‌شود.