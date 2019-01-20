برقراری بیش از ۱۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در کرمانشاه

مرتضی کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه شهرستان‌های استان کرمانشاه از اورژانس اجتماعی بهره مند هستند، اظهار داشت:پیش از این تنها چهار شهرستان اورژانس اجتماعی داشتند.

وی افزود: اورژانس اجتماعی مستقردر شهر کرمانشاه به صورت ۲۴ ساعته فعال است اما درشهرستان ها از هفت صبح تا غروب دایر است.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در شهرستان کرمانشاه علاوه بر مرکز اورژانس اجتماعی هفت تیم سیار اورژانس شامل پنج تیم روزانه و دو تیم به صورت شبانه به شهروندان خدمات می دهند.

وی گفت: بیشترین تماس های برقرار شده با خط ۱۲۳ مربوط به مشاوره های درون و برون سازمانی بوده که از طریق بهزیستی به مراکز مشاوره حضوری ارجاع داده شده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تماس های برقرار شده با مرکز ۱۲۳ طی این مدت با موضوعاتی نظیر کودک، همسر و سالمند آزاری، کودکان‌کار ، کودکان خیابانی، طلاق و خودکشی بوده است.

وی افزود: طی ۹ ماهه امسال ۱۰ هزار و ۷۳۳ تماس با اورژانس اجتماعی بهزیستی خط ۱۲۳ برقرار شده است.