  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

تعویض ۱۰۳ کنتور معیوب برق در سروآباد در قالب اجرای طرح ملی «مهتاب»

تعویض ۱۰۳ کنتور معیوب برق در سروآباد در قالب اجرای طرح ملی «مهتاب»

سروآباد- در راستای اجرای طرح ملی «مهتاب» و با هدف کاهش تلفات انرژی و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، ۱۰۳ کنتور معیوب در شهرستان سروآباد طی یک مانور عملیاتی شناسایی و تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مانور عملیاتی تعویض کنتورهای معیوب برق در شهرستان سروآباد با هدف بهینه‌سازی شبکه توزیع و کاهش تلفات انرژی برگزار شد.

این مانور در قالب اجرای طرح ملی «مهتاب» با مشارکت ۵ اکیپ عملیاتی از شهرستان‌های سروآباد، مریوان و امورهای شمالی و جنوبی سنندج انجام شد.

در جریان اجرای این عملیات، ۱۵ نیروی عملیاتی حضور داشتند و در مجموع ۱۰۳ فقره کنتور معیوب در سطح شهرستان شناسایی و تعویض شد.

بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، اجرای این طرح در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف و کاهش تلفات شبکه توزیع برق انجام شده است.

کد مطلب 6831104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها