تعویض ۱۰۳ کنتور معیوب برق در سروآباد در قالب اجرای طرح ملی «مهتاب»

به گزارش خبرگزاری مهر، مانور عملیاتی تعویض کنتورهای معیوب برق در شهرستان سروآباد با هدف بهینه‌سازی شبکه توزیع و کاهش تلفات انرژی برگزار شد.

این مانور در قالب اجرای طرح ملی «مهتاب» با مشارکت ۵ اکیپ عملیاتی از شهرستان‌های سروآباد، مریوان و امورهای شمالی و جنوبی سنندج انجام شد.

در جریان اجرای این عملیات، ۱۵ نیروی عملیاتی حضور داشتند و در مجموع ۱۰۳ فقره کنتور معیوب در سطح شهرستان شناسایی و تعویض شد.

بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، اجرای این طرح در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف و کاهش تلفات شبکه توزیع برق انجام شده است.