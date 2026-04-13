۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

کاشت ۲۲ هزار اصله درخت مثمر در مدارس کرمان

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش کرمان از کاشت ۲۲ هزار اصله درخت مثمر در قالب پویش ملی «کاشت نهال امید» در مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم برگزاری پویش های ملی «کاشت نهال امید» و «سپاس امدادگر» گفت: تعداد ۲۲ هزار اصله درخت مثمر در قالب پویش ملی «کاشت نهال امید» در مدارس استان کرمان کاشته شد.

وی ضمن محکوم کردن جنایات و حملات آمریکایی- صهیونیستی به ویژه در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، افزود: دانش‌آموزان انقلابی ما پرچمدار تمدن ایرانی-اسلامی هستند.

وی با اشاره به شهادت جمع زیادی کودک و نوجوان در جنایات اخیر، تأکید کرد: امروز وظیفه ماست که حواسمان به این جنایت‌ها باشد، این جنگ فرصت مغتنمی بود تا انقلابی‌ها ضد انقلابی ها را بشناسند، ما همه کنار هم و پشت سر رهبرمان ایستاده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش همواره در صحنه حضور دارد و کارش را خوب انجام می‌دهد، دانش‌آموزان ما به گونه ای پرورش یافته اند که این شب ها در تجمعات خیابانی حضور فعالی دارند و حتی حاضرند در راه انقلاب شهید شوند و جانشان را فدا کنند.

فرح بخش، با اشاره به شهدای دانش‌آموزی از دهه ۷۰ به بعد گفت: پرورش‌یافتگان نظام تعلیم و تربیت و معلمان وظیفه‌شان را به خوبی انجام داده‌اند، در همه دنیا، این روزها تمدن عمیق ایرانی-اسلامی ما را مثال می زنند.

وی با بیان اینکه معلمان نقش بی بدیلی در شکل گیری هویت انقلابی دانش آموزان دارند، به پویش‌های دانش آموزی «کاشت نهال امید» و «سپاس امدادگر» اشاره و تصریح کرد: کاشت نهال در واقع کاشت بذر امید برای آینده کشور است و تجلیل از امدادگران هم در شرایط جنگی جان برکف به کمک همنوعان شتافتند.

