کاشت ۲۲ هزار اصله درخت مثمر در مدارس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم برگزاری پویش های ملی «کاشت نهال امید» و «سپاس امدادگر» گفت: تعداد ۲۲ هزار اصله درخت مثمر در قالب پویش ملی «کاشت نهال امید» در مدارس استان کرمان کاشته شد.
وی ضمن محکوم کردن جنایات و حملات آمریکایی- صهیونیستی به ویژه در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، افزود: دانشآموزان انقلابی ما پرچمدار تمدن ایرانی-اسلامی هستند.
وی با اشاره به شهادت جمع زیادی کودک و نوجوان در جنایات اخیر، تأکید کرد: امروز وظیفه ماست که حواسمان به این جنایتها باشد، این جنگ فرصت مغتنمی بود تا انقلابیها ضد انقلابی ها را بشناسند، ما همه کنار هم و پشت سر رهبرمان ایستادهایم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش همواره در صحنه حضور دارد و کارش را خوب انجام میدهد، دانشآموزان ما به گونه ای پرورش یافته اند که این شب ها در تجمعات خیابانی حضور فعالی دارند و حتی حاضرند در راه انقلاب شهید شوند و جانشان را فدا کنند.
فرح بخش، با اشاره به شهدای دانشآموزی از دهه ۷۰ به بعد گفت: پرورشیافتگان نظام تعلیم و تربیت و معلمان وظیفهشان را به خوبی انجام دادهاند، در همه دنیا، این روزها تمدن عمیق ایرانی-اسلامی ما را مثال می زنند.
وی با بیان اینکه معلمان نقش بی بدیلی در شکل گیری هویت انقلابی دانش آموزان دارند، به پویشهای دانش آموزی «کاشت نهال امید» و «سپاس امدادگر» اشاره و تصریح کرد: کاشت نهال در واقع کاشت بذر امید برای آینده کشور است و تجلیل از امدادگران هم در شرایط جنگی جان برکف به کمک همنوعان شتافتند.
