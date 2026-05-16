۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۷

اهمیت سونوگرافی و ماموگرافی برای تشخیص بیماری‌های بی‌علامت زنان

انجام غربالگری‌های تصویربرداری یکی از مؤثرترین روش‌های تشخیص زودهنگام بسیاری از بیماری‌های بی علامت زنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجام غربالگری‌های تصویربرداری یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تشخیص زودهنگام بسیاری از بیماری‌های زنان، از جمله توده‌های پستان، کیست‌ها، فیبروم‌ها و اختلالات تخمدان و رحم است. این بررسی‌ها در مراحل اولیه، اغلب بدون علامت هستند و فقط از طریق سونوگرافی یا ماموگرافی قابل تشخیص‌اند.

بهاره حاتمی مسئول فنی بخش رادیولوژی و سونوگرافی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا خاطر نشان کرد: تشخیص زودهنگام به معنای شروع سریع‌تر درمان، جلوگیری از پیشرفت بیماری، کاهش هزینه‌های درمانی و حفظ کیفیت زندگی زنان است. در بسیاری از موارد، تأخیر در انجام این بررسی‌ها می‌تواند باعث پیشرفت بیماری، نیاز به درمان‌های پیچیده‌تر و ایجاد عوارض جدی شود.

وی همچنین انجام ماموگرافی سالانه از سن ۴۰ سالگی و سونوگرافی‌های دوره‌ای لگن و پستان در تمام سنین بزرگسال را ضروری برشمرد و تأکید کرد: خانم‌ها نباید منتظر بروز علائم بمانند. بسیاری از بیماری‌ها، به‌ ویژه سرطان پستان، زمانی که علامت‌دار می‌شوند، در مراحل پیشرفته قرار دارند. غربالگری منظم بهترین ابزار برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌های جدی است.

حاتمی خاطرنشان کرد: اطمینان ما این است که با انجام بررسی‌های روتین و پیگیری منظم، می‌توان بسیاری از مشکلات را در همان مراحل ابتدایی متوقف کرد. این موضوع مستقیماً بر سلامت باروری و کیفیت زندگی زنان تأثیرگذار است.

حبیب احسنی پور

