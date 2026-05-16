به گزارش خبرگزاری مهر، انجام غربالگریهای تصویربرداری یکی از مؤثرترین روشها برای تشخیص زودهنگام بسیاری از بیماریهای زنان، از جمله تودههای پستان، کیستها، فیبرومها و اختلالات تخمدان و رحم است. این بررسیها در مراحل اولیه، اغلب بدون علامت هستند و فقط از طریق سونوگرافی یا ماموگرافی قابل تشخیصاند.
بهاره حاتمی مسئول فنی بخش رادیولوژی و سونوگرافی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا خاطر نشان کرد: تشخیص زودهنگام به معنای شروع سریعتر درمان، جلوگیری از پیشرفت بیماری، کاهش هزینههای درمانی و حفظ کیفیت زندگی زنان است. در بسیاری از موارد، تأخیر در انجام این بررسیها میتواند باعث پیشرفت بیماری، نیاز به درمانهای پیچیدهتر و ایجاد عوارض جدی شود.
وی همچنین انجام ماموگرافی سالانه از سن ۴۰ سالگی و سونوگرافیهای دورهای لگن و پستان در تمام سنین بزرگسال را ضروری برشمرد و تأکید کرد: خانمها نباید منتظر بروز علائم بمانند. بسیاری از بیماریها، به ویژه سرطان پستان، زمانی که علامتدار میشوند، در مراحل پیشرفته قرار دارند. غربالگری منظم بهترین ابزار برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریهای جدی است.
حاتمی خاطرنشان کرد: اطمینان ما این است که با انجام بررسیهای روتین و پیگیری منظم، میتوان بسیاری از مشکلات را در همان مراحل ابتدایی متوقف کرد. این موضوع مستقیماً بر سلامت باروری و کیفیت زندگی زنان تأثیرگذار است.
نظر شما