به گزارش خبرنگار مهر به نقل از چاینا دیلی، در حالی که تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد، ده‌ها کشتی با اجرای پروتکل‌های مدیریتی تعیین‌شده از سوی ایران از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از کشتی‌ها از جمله کشتی‌های متعلق به چین با هماهنگی‌های انجام‌شده و در چارچوب مقررات مدیریت تردد در این آبراه راهبردی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ اقدامی که نشان‌دهنده نقش مهم ایران در مدیریت تردد دریایی در این مسیر حیاتی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از درخواست طرف چینی و توافق بر سر پروتکل‌های مدیریت تنگه، تعدادی از کشتی‌های این کشور اجازه عبور از این مسیر را دریافت کردند و روند عبور آنها از شب گذشته آغاز شده است.

با وجود این، میزان تردد کشتی‌ها همچنان پایین‌تر از سطح معمول پیش از بروز تنش‌ها ارزیابی می‌شود. پیش از این به طور متوسط روزانه حدود ۱۴۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند، اما اکنون این رقم کاهش یافته است. در عین حال، ایران اعلام کرده است که تاکنون به بیش از ۳۰ کشتی برای عبور از این تنگه چراغ سبز داده شده است.

از زمان آغاز درگیری‌ها در ۲۸ فوریه، عبور و مرور کشتی‌ها در این آبراه استراتژیک با محدودیت‌هایی مواجه شده و این مسئله نگرانی‌هایی درباره تأمین انرژی در سطح جهانی ایجاد کرده است. پیش از این بحران، حدود یک‌پنجم نفت جهان روزانه از طریق تنگه هرمز منتقل می‌شد.

در همین حال، رسانه‌های محلی و نیروی دریایی بریتانیا گزارش داده‌اند که در تازه‌ترین رویدادهای مرتبط با امنیت دریایی در این مسیر، یک کشتی که در بندر فجیره امارات متحده عربی لنگر انداخته بود و گفته می‌شود به‌عنوان پایگاه پشتیبانی برای تیم‌های امنیتی دریایی خصوصی فعالیت می‌کرد، توقیف و به سمت ایران منتقل شده است.

همچنین مقامات هند اعلام کردند یک کشتی باری با پرچم این کشور که از سومالی به مقصد شارجه در امارات متحده عربی در حرکت بود، پس از حمله‌ای در روز چهارشنبه در نزدیکی سواحل عمان غرق شده است. با این حال، عامل این حمله هنوز شناسایی نشده است.

به گفته مقام‌های هندی، تمامی ۱۴ خدمه این کشتی توسط گارد ساحلی عمان نجات یافته‌اند و در سلامت هستند.