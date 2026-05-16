به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم هفته سلامت در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت سلامت دانش‌آموزان گفت: موضوع سلامت یکی از مهم‌ترین محورهای نظام تعلیم و تربیت کشور است و با استفاده از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و همکاری وزارت بهداشت، ارتقای سلامت دانش‌آموزان به‌عنوان پایه سلامت جامعه دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت جسم و روان به هم پیوسته‌اند افزود: کسی که از سلامت جسمی برخوردار نباشد، سلامت روان او نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بالعکس. به گفته او، در این حوزه از ظرفیت مربیان بهداشت، برنامه‌های درسی و فعالیت‌های میدانی مشترک میان دو دستگاه استفاده می‌شود.

کاظمی مهم‌ترین دستاورد این حوزه را اجرای کامل «سنجش سلامت» عنوان کرد و گفت: این طرح به مرز ۱۰۰ درصد رسیده و هم‌اکنون هیچ دانش‌آموزی بدون انجام سنجش سلامت امکان ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی را ندارد و این سنجش شرط ورود به مدرسه است.

وی همچنین به برنامه‌های تکمیلی حوزه سلامت از جمله طرح‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان اشاره کرد و افزود این برنامه‌ها در طول سال با همکاری وزارت بهداشت در حال اجراست.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح «سفیران سلامت» اظهار کرد: در این طرح نقش یک یاری‌گر سلامت به دانش‌آموزان سپرده شده تا علاوه بر مراقبت از سلامت خود، نسبت به سلامت دیگران نیز احساس مسئولیت کنند.

کاظمی در پایان با اشاره به شعار هفته سلامت گفت: محور اصلی برنامه‌ها بر «با هم بودن و رعایت جمعی» و «مبتنی بر علم و آگاهی بودن» است و این رویکرد به‌عنوان جهت‌گیری اصلی برنامه‌های سلامت در آموزش و پرورش دنبال می‌شود.