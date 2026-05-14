وزیر آموزش و پرورش دبستان ۱۲ کلاسه خیرساز حافظ را در کرمان افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، صبح پنجشنبه در سفر استانی خود به کرمان، در آیین افتتاح دبستان ۱۲ کلاسه خیرساز حافظ، با قدردانی از عطا احمدی، خیر فرهنگی مدرسهساز، برای احداث فضاهای آموزشی گفت: از دل این عمل خیر، انسانهای صالح تربیت میشوند.
وی افزود: مدرسهای که امروز افتتاح شد، یکی از نمونههای مدارس نهضت توسعه عدالت آموزشی در سطح کشور و استان کرمان است.
گفتنی است دبستان ۱۲ کلاسه خیرساز حافظ با زیربنای ۱۲۵۰ متر مربع، در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، در خیابان شهدای شهر کرمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
نظر شما