۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

برخورد با متصرفان حریم چشمه علی دامغان؛ تغییر کاربری و ساخت وساز ممنوع

دامغان- دادستان دامغان از برخورد جدی با متصرفان حریم چشمه علی دامغان خبر داد و گفت: هر گونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در بستر رودخانه ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا وقایعی صبح شنبه در اجرای مصوبه شورای حفاظت منابع آب دامغان با بازدید میدانی از رودخانه چشمه علی با هدف بررسی وضعیت حریم و بستر رودخانه، توضیح داد: در این بازدید تصمیمات قضایی و اجرایی پیرامون حفظ حریم بستر رودخانه اتخاذ شد.

وی به اجرای طرح برخورد با متصرفان حریم رودخانه چشمه علی دامغان و مقابله با پدیده زمین خواری اشاره کرد و افزود: از دستگاه های مسئول انتظار می‌رود تا اقدام سریع و قاطع در این خصوص داشته باشند.

دادستان دامغان با تاکید به اینکه هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی در حریم رودخانه ممنوع است، ادامه داد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق بیت المال در دستور کار قرار گرفته است.

وقایعی اظهار داشت: محدوده های مانند بند رضایی، خشکه رود آهوانو، نهر بابا حافظ، محدوده معدن سنگ، اشل پل آستانه، تنگه آستانه و نیستان چشمه علی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم پیرامون ساماندهی این مناطق صادر شده است.

وی افزود: نحوه لوله کشی گاز برای خانه باغ ها، وجود تیر برق محدوده رودخانه و وضعیت اراضی میراث فرهنگی اطراف مهر نگار از جمله مواردی که اصلاح آن ها در دستور کار قرار گرفته است.

