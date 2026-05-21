۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

آزادسازی ۲۴ هزار مترمربع از اراضی ملی در کردکوی

کردکوی-فرمانده انتظامی کردکوی از کشف و رفع تصرف بیش از ۲۴ هزار مترمربع از اراضی ملی و جنگلی این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش این زمین‌ها بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد فرزبود از کشف یک پرونده زمین‌خواری در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی مبنی بر تصرف و محصورسازی غیرقانونی اراضی ملی و جنگلی در یکی از مناطق کردکوی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، متهم را که با محصور کردن بیش از ۲۴ هزار مترمربع از اراضی ملی اقدام به تصرف این زمین‌ها کرده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی کردکوی ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و یگان حفاظت منابع طبیعی، حصارهای ایجاد شده تخریب و زمین‌های تصرف شده آزادسازی و به منابع طبیعی بازگردانده شد.

فرزبود با اشاره به اینکه ارزش زمین‌های آزاد شده بر اساس نظر کارشناسان بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی برخورد قاطع خواهد داشت و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.

