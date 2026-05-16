برگزاری آئین یادبود شهید علی لاریجانی توسط صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، علی لاریجانی که طی دهه‌ها فعالیت در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای نقش‌آفرینی مؤثر داشت، با روحیه‌ای سرشار از تعهد، حکمت و خدمت، نام خود را در زمره خدمتگزاران مخلص انقلاب اسلامی ماندگار ساخت. او که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداشت، سرانجام به کاروان شهیدان راه حقیقت و عدالت پیوست و در جریان تجاوز دشمن امریکایی صهیونی نشان پرافتخار «شهید» برای همیشه در کنار نامش جاودانه شد.

به همین مناسبت، آئین یادبود آن شهید والامقام با حضور خانواده معزز شهدا، مسئولان، اهالی رسانه و فرهنگ و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

از عموم مردم مؤمن و قدرشناس دعوت می‌شود با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یادوخاطره این شهید بزرگوار و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، بار دیگر وفاداری خود را به مسیر عزت و سربلندی انقلاب اسلامی نشان دهند.

این آئین، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ پس از اقامه نماز ظهر و عصر از ساعت ١٢:٣٠ تا ١۴ در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.