به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، باقر لاریجانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: همه شهدا راه ارتقای معنوی را که اولیا و عرفا عمری در پی پیمودن آن بودند، با سرعت طی کردند.
وی سپس با بیان اینکه از او خواسته شده درباره شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند عزیزشان، مرتضی لاریجانی، سخن بگوید، اظهار داشت: ایشان شخصیتی خدا باور، متعهد و متخلق داشتند و اعتقاد عمیقی به معارف و فرهنگ اسلامی داشتند.
به گفته او، حشر و نشر این شهید با عالمان و عارفانی همچون مرحوم آیتالله حسنزاده آملی، آیتالله سیدحسین تهرانی و مرحوم آیت الله کشمیری در کنار معاشرتی که با مرحوم استاد مطهری و مرحوم پدرمان داشتند، از ویژگیهای برجسته زندگی ایشان بود.
لاریجانی با نقل خاطرهای از مرحوم آیتالله حسنزاده در منزل آن شهید، تصریح کرد: «ایشان فرمودند نکند زمانی برسد که مسحور مقام و سمت شویم و غبطه افرادی که زندگی اجتماعی معمولی دارند را داشته باشیم».
وی افزود: این باور قلبی، در رفتار و منش آن شهید نیز کاملاً مشهود بود و این آموزه ها بود که ایشان خود را بنده خدا به حقیقت تلقی می کرد. او جوزدگی در رفتار اجتماعی را برای خود نمیپسندید. به گفته وی، تشخیص منافع ملی و ترجیح دادن منافع کشور بر منافع شخصی، از روشهای معقول و ثابت در سیره آن شهید بود.
سخنران این مراسم، رسالتمحوری و باور به هدف را از دیگر ویژگیهای برجسته شهید علی لاریجانی دانست و گفت: ایشان در مسیر پذیرش مسئولیتها، با وجود برخی ملاحظات و حتی تردیدها نسبت به پذیرش مسئولیت در شرایط فعلی، با بیان رهبر شهید انقلاب آن مسئولیت را پذیرفتند و با سکوت، جدیت و تمام وجود در آن تلاش کردند.
وی ادامه داد: در مسیر زندگی اجتماعی، آن شهید با اگر چه با چالش هایی مواجه بودند اما توانسته بود فضیلت کنارهگیری از مسئولیت و فضیلت حضور در خدمت را در کنار هم جمع کند. دکتر باقر لاریجانی تصریح کرد: گاهی انسان در شرایط کنار بودن از مسئولیتها، برخی فضایل را فراموش میکند، اما ایشان از همین شرایط نیز برای ارتقا بهره میبرد. وی افزود: مرحوم آیتالله حسنزاده آملی بسیار از آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَی رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ» استفاده میکردند و این معنا به جان آن شهید نشسته بود. سختی ها، به نوعی مسیر ارتقا را برای ایشان هموار می کرد.
باقر لاریجانی همچنین با اشاره به موفقیتهای آن شهید در عرصه سیاست، خاطرنشان کرد: ایشان از سیاستمداران موفقی بودند که لغزشها و فشارهای متعارف، آرامش ایشان را بر هم نمیزد. هوش هیجانی ایشان در کنار آرامش در رفتار منش انسانی ویژه ای را در ایشان ایجاد کرده بود. ضمنا ایشان تعهد به نهاد علم، شخصیت آکادمیک، کتابخوانی، داشتن کتابخانهای مفصل در منزل، گسترش نگاه میانرشتهای و حضور در دانشگاه در عین درگیری اجتماعی را از دیگر ویژگیهای برجسته آن شهید برشمرد.
او در ادامه گفت: در پاسخ به پرسشی که زمانی درباره پذیرش مسئولیتی در دانشگاه از ایشان داشتم، فرمودند: «دانشگاه با دیگر سازمانها قابل مقایسه نیست و هر کارش میتواند برنامهای ارزشمند باشد.» به گفته وی، این نگاه نشاندهنده احترام عمیق شهید به جایگاه دانشگاه و علم بود.
وی همچنین درباره مرتضی لاریجانی اظهار داشت: ایشان از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بودند و با انتخابی آگاهانه، مسیر زندگی خود را در همراهی با پدر برگزیدند. وی افزود: دکتر مرتضی با وجود همه علایق به زندگی خانوادگی، کار خود را با عشق دنبال میکرد و در نهایت با پشت کردن به جلوههای دنیا، مسیر شهادت را انتخاب کرد. او اکنون در کنار پدر بزرگوار و دو جدّ بزرگوارش، در محل مدفن عالمان بزرگ و در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها آرام گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: تلفیق بندگی خداوند بزرگ، مسئولیتپذیری، عقل و عشق، تبعیت از رهبری، شجاعت در بیان حق و علاقه به کشور، از شهید علی لاریجانی الگویی ماندگار برای آینده در پهنه سیاسی کشور ساخته است. در پایان این مراسم، حاضران یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند و بر تداوم راه ایشان در عرصههای علمی، اخلاقی و ملی تأکید کردند.
