۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

پیش‌بینی بارش‌های رگباری در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: امروز یک سامانه بارشی وارد استان شده که طی فعالیت آن بیشتر در منطقه کوهرنگ و غرب شهرستان بن شهرستان شهرکرد، شاهد وقوع بارش‌های رگباری هستیم.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز در استان جوی ناپایدار پیش‌بینی می‌شود و شاهد وزش باد شدید خواهیم بود که در ساعات بعدازظهر به اوج خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با افزایش سرعت وزش باد احتمال خیزش گرد و خاک در منطقه وجود دارد، البته گرد و غبار انتقالی هم با منشاء کشور عراق نیز خواهیم داشت که باعث کاهش کیفیت هوا و کاهش دید می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی درخصوص آلودگی هوا در این استان خبر داد و عنوان داشت: طی این هشدار به هم‌استانی‌ها خصوصا گروه‌های حساس توصیه شده حتی‌المقدور از خانه خارج نشوند و درصور ت لزوم با استفاده از ماسک بیرون از منزل تردد کنند.

نوروزی بیان داشت: امروز یک سامانه بارشی وارد استان شده که بیشتر در منطقه کوهرنگ و غرب شهرستان بن شهرستان شهرکرد، سودجان و هارونی شاهد وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق هستیم که مقدار آن بسیار ناچیز است.

وی اضافه کرد: برای روز یکشنبه و صبح دوشنبه هم کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود که چشم‌گیر و غیرعادی می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: همچنین دماهای کمینه ثبت شده در این استان نسبت به میانگین بلندمدت کم می‌باشند.

