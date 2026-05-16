برگزاری رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان با یاد شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، چهلمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان در رشته ناینبال، به میزبانی هیأت بولینگ و بیلیارد استان یزد، از امروز ۲۶ اردیبهشت آغاز شد.
این رقابتها با حضور ۳۲ ورزشکار برتر از سراسر کشور برگزار میشود و شرکتکنندگان طی چهار روز، تا ۲۹ اردیبهشتماه، برای کسب جایگاه برتر و ارتقای رتبه خود در رنکینگ کشوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
مسئولیت برگزاری و سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده حسین بیابانیمقدم است و محمدباقر هوشمند و مژگان دهقان نیز به عنوان داوران این دوره، امر قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.
این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت شهدای مدرسه میناب برگزار میشود.
