حضور انتشارات نمایش با ۳۱ عنوان اثر در نمایشگاه مجازی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات نمایش با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران و با همراهی ادارهکل هنرهای نمایشی، در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با مجموعهای از آثار تخصصی حوزه هنرهای نمایشی حضور دارد و ۳۱ عنوان کتاب منتشر شده در سالهای اخیر را در اختیار علاقهمندان قرار داده است.
در این میان میتوان به آثار برگزیده در جشنواره تئاتر فجر اشاره کرد که شامل «مجموعه نمایشنامههای تقدیرشده فجر ۴۳» از صابر دلبینا و رضا گشتاسب و «مجموعه نمایشنامههای برگزیده فجر ۴۳» به قلم شهروز آقاییپور، آتوسا ریگی و بهنام ترابی است.
همچنین کتابهای «اقتباس در تئاتر معاصر» نوشته فرانسیس ببیج با ترجمه مجید کیانیان، «بداههپردازی در نمایش خلاق» نوشته بتی سی. کلر با ترجمه حسین فداییحسین، «طرحها و خطخطیهای جیم هنسون» نوشته الیسون اینچز با ترجمه آرزو عالی و «دانشنامه جهانی نمایش عروسکی (جلد اول)» به کوشش غزل اسکندرنژاد از دیگر آثار تازه منتشر شده این انتشارات هستند.
مجموعهای از آثار تاریخ شفاهی تئاتر کودک و نوجوان شامل «حال خوب کودکیها؛ گفتگو با سوسن مقصودلو» به کوشش منصور خلج، «جادوی کودکی، رویای بزرگسالی؛ گفتگو با احمد بیگلریان» و «عشق به تئاتر، سهم من از کودکی؛ گفتگو با حسن دادشکر» نیز به کوشش داود کیانیان در نمایشگاه عرضه شدهاند.
در این میان میتوان به کتابهای «ماندگاران صحنه» (جلد ۱) درباره بهروز غریبپور به کوشش رحمت امینی و «ماندگاران صحنه» (جلد ۴) درباره داود رشیدی به کوشش منصور خلج اشاره کرد.
در حوزه پژوهش و مطالعات تئاتر نیز کتابهایی همچون «تئاتر کودک و نوجوان؛ تجربهها، دیدگاهها و چشماندازها» با ترجمه کیقباد یزدانی، «سایهبازی» با ترجمه آیرین غریبپور، «دفتر مطالعات تئاتر ۳ و ۴» به کوشش بهزاد آقاجمالی و رضا سرور، «اجرا در شرق و غرب؛ مجموعه مقالات تطبیقی در خصوص اجرای نمایش در شرق و غرب»، «راهنمای عملی بازیدهندگی عروسک» با ترجمه سلما محسنی و «درباره تئاتر، ادبیات نمایشی و نمایش خلاق» به کوشش صادق رشیدی در دسترس مخاطبان قرار گرفتهاند.
همچنین مجموعهای از نمایشنامههای معاصر ایرانی از جمله «دل آتش است» نوشته چیستا یثربی، «خواب میبینم» از آرش عباسی، «پروین» به قلم حسین کیانی، «سی و سه سال بعد» نوشته مهدیه حسینی، «ماری میان موهای مریم» از هادی حوری، «در آستانه» به قلم امیرحسین طاهری و «۱۳۱۶» نوشته رضا گشتاسب در میان آثار ارائهشده قرار دارند.
در بخش مجموعه نمایشنامه، آثاری دیگر مانند «راز دژ کلات، شاهزاده اژدها» نوشته آتوسا شاملو، «جلپشتها؛ کشتیگیرنده با خرس» نوشته حسین فضلاللهی و مجموعه نمایشنامه «اشتیاق، سیاره میمونها، عروس قنات» نوشته پیام لاریان و شهرام کرمی نیز عرضه شدهاند.
همچنین ۲ مجموعه نمایشنامه از احمدرضا معتمدی با عنوانهای «جنگیر و ملاقات بانوی مالخورده» و «خانه آرام و هتل پرستاره» ارائه شده است.
از دیگر کتابهای این مجموعه میتوان به «پوستین وارونه (مجلس شبیه واقعه جمل)» نوشته داود فتحعلیبیگی و «تاریخچه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ (دورههای ۱ تا ۲۶)» نوشته منوچهر اکبرلو اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند این آثار را در ایام برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با تخفیف نمایشگاهی و ارسال رایگان از طریق سامانه نمایشگاه کتاب تهیه کنند.
