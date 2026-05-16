۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

«قاب کتاب» از ۲۶ اردیبهشت روی آنتن می‌رود؛ گفتگو با چهره‌های کتابخوان

همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، رادیو نمایش برنامه «قاب کتاب» را از شنبه ۲۶ اردیبهشت روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، احمد محمدتبریزی سردبیر و مجری «قاب کتاب» گفت: امسال به دلیل شرایط خاصی که در کشور حاکم بود، امکان برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت حضوری نبود و حالا که در این شرایط نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار می‌شود، باید از این اقدام حمایت کرد.

وی افزود: این برنامه به شکلی ویژه به بررسی و تحلیل کتاب‌های حوزه تئاتر و سینما می‌پردازد. در هر قسمت قصد داریم به یک موضوع خاص در این حوزه بپردازیم و بازار نشر در این حوزه را بررسی کنیم.

سردبیر «قاب کتاب» در ادامه بیان کرد: در برنامه با نویسندگان و مترجمان درباره موضوعات مطرح شده در برنامه گفتگو خواهیم کرد و اهالی رسانه از خاطرات‌شان از نمایشگاه کتاب خواهند گفت.

محمدتبریزی عنوان کرد: در اولین قسمت از برنامه مژده لواسانی مهمان برنامه است و درباره ارتباط چهره‌های مشهور با کتاب و کتابخوانی صحبت می‌کند.

وی در پایان گفت: امیدواریم این برنامه در طول برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، بتواند به علاقمندان سینما و تئاتر برای معرفی کتاب کمک کند و همچنین به بهبود وضعیت نشر کشور یاری برساند.

برنامه «قاب کتاب» از امروز شنبه ۲۶ اردیبشهت هر روز ساعت ۱۳ به تهیه‌کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد و سردبیری و اجرای احمد محمدتبریزی و عطیه موذن در طول زمان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب از رادیو نمایش روی آنتن می‌رود. تکرار برنامه نیز ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه همان روز پخش می‌شود.

