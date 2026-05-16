به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، احمد محمدتبریزی سردبیر و مجری «قاب کتاب» گفت: امسال به دلیل شرایط خاصی که در کشور حاکم بود، امکان برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت حضوری نبود و حالا که در این شرایط نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار می‌شود، باید از این اقدام حمایت کرد.

وی افزود: این برنامه به شکلی ویژه به بررسی و تحلیل کتاب‌های حوزه تئاتر و سینما می‌پردازد. در هر قسمت قصد داریم به یک موضوع خاص در این حوزه بپردازیم و بازار نشر در این حوزه را بررسی کنیم.

سردبیر «قاب کتاب» در ادامه بیان کرد: در برنامه با نویسندگان و مترجمان درباره موضوعات مطرح شده در برنامه گفتگو خواهیم کرد و اهالی رسانه از خاطرات‌شان از نمایشگاه کتاب خواهند گفت.

محمدتبریزی عنوان کرد: در اولین قسمت از برنامه مژده لواسانی مهمان برنامه است و درباره ارتباط چهره‌های مشهور با کتاب و کتابخوانی صحبت می‌کند.

وی در پایان گفت: امیدواریم این برنامه در طول برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، بتواند به علاقمندان سینما و تئاتر برای معرفی کتاب کمک کند و همچنین به بهبود وضعیت نشر کشور یاری برساند.

برنامه «قاب کتاب» از امروز شنبه ۲۶ اردیبشهت هر روز ساعت ۱۳ به تهیه‌کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد و سردبیری و اجرای احمد محمدتبریزی و عطیه موذن در طول زمان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب از رادیو نمایش روی آنتن می‌رود. تکرار برنامه نیز ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه همان روز پخش می‌شود.