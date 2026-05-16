به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «سیاه‌وش» نوشته و کارگردانی حامد شیخی که قرار بود جمعه ۲۵ اردیبهشت به کار خود در تماشاخانه سنگلج پایان دهد، به دلیل همزمانی شب پایانی اجرا با روز حکیم ابوالقاسم فردوسی تا سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت تمدید شد.

حامد شیخی کارگردان و بازیگر این نمایش در پایان اجرای روز جمعه، «سیاه‌وش» را که برگرفته از داستان سیاوش در شاهنامه است به فردوسی تقدیم کرده و گفت: اجرای امشب به یمن روز بزرگداشت شاعر حماسه‌سرای ملی و به پاس شاهنامه ارزشمند که برای ما و گذشتگان و آیندگان به یادگار گذاشته شد، به حکیم ابوالقاسم فردوسی تقدیم می شود.

وی شاهنامه را منبع غنی برای خلق آثار دراماتیک ملی و حماسی، حتی آثار کمدی و تفکر برانگیز عنوان کرد.

کارگردان این نمایش در پایان مطرح کرد: به یمن این روز عزیز با هماهنگی و همکاری مدیریت تماشاخانه سنگلج، اجرای سیاه‌وش تا تاریخ سه شنبه ۲۹ اردیبهشت تمدید شد.

نمایش «سیاه‌وش» در ساعت ۱۹.۳۰ روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می توانند بلیت روزهای جدید را از طریق سایت‌های گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.