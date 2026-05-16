۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

مخبر: خویشتنداری ایران به سنگرهای استیجاری سنتکام همیشگی نیست

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: پاسخ جمهوری اسلامی به سنگرهای استیجاری سنتکام در جنگ اخیر تمام عیار نبود، اما قطعا این خویشتنداری همیشگی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی به تحولات سیاسی اخیر در حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و نوشت: «ایران سالها به چشم دوست و برادر به آنها نگاه کرد ولی آنها با پیش فروش استقلال خود، حتی خاک و خانه هایشان را در اختیار دشمنان فلسطین و ایران قرار دادند. پاسخ جمهوری اسلامی به سنگرهای استیجاری سنتکام در جنگ اخیر تمام عیار نبود؛ اما قطعا این خویشتنداری همیشگی نیست.»

مخبر در این مطلب از هشتگ امارات و کویت استفاده کرد.

زهرا علیدادی

    • ایرانی IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      لعنت به حکام عرب خودفروخته حوزه خلیج فارس .که ادعای مسلمانی میکنند.ولی وابسته امریکاورژیم صهیونیستی هستند.امریکامیگه میخواد حمله زمینی بکنه .بفرما.نه فقط نیروهای مسلح دمار از روزگارتون درمیارند مردم هم به صحنه میان.بفرما.امریکا.مادرخدمتیم. تابوتهاتون راهم آماده کنید.شماکه برای سیزده تاسربازمتجاوزتون اینقدر ناراحت بودی ایندفعه تلفات شماامریکاییهابیشتر میشه.ماایرانی ها متجاوزان راباتابوت برمیگردونیم.حتی بااینکه خودمون هم کشته می‌دیم.

