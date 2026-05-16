مخبر: خویشتنداری ایران به سنگرهای استیجاری سنتکام همیشگی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی به تحولات سیاسی اخیر در حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و نوشت: «ایران سالها به چشم دوست و برادر به آنها نگاه کرد ولی آنها با پیش فروش استقلال خود، حتی خاک و خانه هایشان را در اختیار دشمنان فلسطین و ایران قرار دادند. پاسخ جمهوری اسلامی به سنگرهای استیجاری سنتکام در جنگ اخیر تمام عیار نبود؛ اما قطعا این خویشتنداری همیشگی نیست.»

مخبر در این مطلب از هشتگ امارات و کویت استفاده کرد.