  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

آمریکا نقض آتش‌بس با ایران را «دفاع از خود» نامید

آمریکا نقض آتش‌بس با ایران را «دفاع از خود» نامید

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) حمله به بندرعباس را تایید کرد، اما آنرا نقض آتش‌بس ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، علی‌رغم برقراری آتش بس بین تهران و واشنگتن، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) مدعی شد نیروهای آمریکایی مجموعه‌ای از حملات را که «حملات دفاع از خود» توصیف شده، در جنوب ایران انجام داده‌اند.

کاپیتان تیم هاوکینز سخنگوی سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد: نیروهای آمریکایی امروز در جنوب ایران حملات دفاعی برای محافظت از نیروهای ما در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی انجام دادند. اهداف شامل محل‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی بود که تلاش می‌کردند مین‌گذاری کنند.

این مقام آمریکایی گفت: فرماندهی مرکزی آمریکا در حال دفاع از نیروهای خود است و در عین حال به خاطر آتش بس، خویشتنداری به خرج می دهد!

به گفته هاوکینز، این حملات در منطقه بندرعباس انجام شده است؛ جایی که پایگاه اصلی نیروی دریایی ایران قرار دارد.

یک مقام آمریکایی نیز دامنه این حملات را بسیار محدود توصیف کرد.

این اولین بار نیست که آمریکا آتش بس با ایران را نقض می کند. واشنگتن دو بار در شرایط برقراری مذاکره با تهران، به خاک جمهوری اسلامی حمله و میز مذاکره را بمباران کرد.

کد مطلب 6841454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      15 1
      پاسخ
      کاری نداره ایران هم یکی از پایگاه های آمریکایی صهیونی را هدف قرار بده و دفاع از خود اعلام کند.
    • شبنم باقری GB ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      4 0
      پاسخ
      فاصله تهران تا شرق آمریکا بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر است و در صورت تخریب پایگاههای آن امکان حمله به ایران بسیار مشکل و هزینه دار خواهد بود که مردم آمریکا هرگز موافق آن نخواهند بود. ترامپ امکان ريیس جمهور شدن خود را تخریب می کند.
      • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
        2 3
        کی خواسته خود آمریکا را بزنه پایگاه های اطراف ایران هم کافی، چون سرزمین آمریکا محسوب میشه
      • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
        1 0
        اگر پرتابه از ایران بتواند خودش را به کاخ سفید برساند و فقط یک گودال ۲۰ متری تو چمن کاخ سفید احداث کند اون قمار باز یاوه گوی پدوفیل جرات تهدید ایران را نخواهد داشت و غلاف خواهد کرد.
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      6 0
      پاسخ
      آمریکا این سلف دیفنس را اختراع کرده که هرکجای دنیا خواست بتواند سرک بکشد و فضولی کند و کسی هم جرات بازخواست او را نداشته باشد.رذل تر از آمریکا خود خود نامردش هست.
    • رجب CN ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      6 0
      پاسخ
      ایران هم همان کار را بکند
    • علی بیرانوند. IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      1 0
      پاسخ
      با این نقض آتش بس مذاکره رو قطع و خاک پایگاه های آمریکا رو شخم بزنیم .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها