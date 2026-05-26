به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، علی‌رغم برقراری آتش بس بین تهران و واشنگتن، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) مدعی شد نیروهای آمریکایی مجموعه‌ای از حملات را که «حملات دفاع از خود» توصیف شده، در جنوب ایران انجام داده‌اند.

کاپیتان تیم هاوکینز سخنگوی سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد: نیروهای آمریکایی امروز در جنوب ایران حملات دفاعی برای محافظت از نیروهای ما در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی انجام دادند. اهداف شامل محل‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی بود که تلاش می‌کردند مین‌گذاری کنند.

این مقام آمریکایی گفت: فرماندهی مرکزی آمریکا در حال دفاع از نیروهای خود است و در عین حال به خاطر آتش بس، خویشتنداری به خرج می دهد!

به گفته هاوکینز، این حملات در منطقه بندرعباس انجام شده است؛ جایی که پایگاه اصلی نیروی دریایی ایران قرار دارد.

یک مقام آمریکایی نیز دامنه این حملات را بسیار محدود توصیف کرد.

این اولین بار نیست که آمریکا آتش بس با ایران را نقض می کند. واشنگتن دو بار در شرایط برقراری مذاکره با تهران، به خاک جمهوری اسلامی حمله و میز مذاکره را بمباران کرد.