به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدیمشفق در شورای فنی استان زنجان گفت: تعداد شرکتهای مهندسی مشاور استان از ۹ شرکت در سال ۱۳۸۳ به ۵۰ شرکت در سال ۱۴۰۴ رسید و هم اکنون ۴۰ شرکت فعال در این حوزه فعالیت میکنند که نشاندهنده رشد قابل توجه ظرفیت فنی و مهندسی در استان است.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به انتشار ۲ کتاب درباره وضعیت جامعه مهندسان مشاور و پیمانکاران استان زنجان، افزود: این مطالعات برای نخستینبار با هدف ایجاد نگاه راهبردی و مبتنی بر داده در مدیریت پروژههای عمرانی انجام شده است.
وی با بیان اینکه نسبت شرکتهای فعال به کل شرکتهای ثبتشده در استان به ۸۰ درصد رسیده که از میانگین کشوری ۷۳ درصد بالاتر است، اظهار کرد: در گذشته هیچ گزارش پژوهشی جامعی درباره جامعه مهندسان مشاور استان وجود نداشت و به همین دلیل سال گذشته سازمان مدیریت و برنامهریزی زنجان مطالعهای را در این زمینه انجام داد که حاصل این بررسیها انتشار کتاب «آشنایی با جامعه مهندسان مشاور استان زنجان» و ویرایش دوم کتاب «آشنایی با جامعه پیمانکاران استان زنجان» بود.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی زنجان همچنین به تنوع تخصصی مهندسان مشاور اشاره کرد و گفت: از میان ۶۲ تخصص تعریف شده در آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران، ۲۲ تخصص در استان زنجان فعال است که حدود یکسوم کل تخصصها را شامل میشود.
وی افزود: ظرفیت قراردادهای مهندسی مشاور در استان حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
محمدی مشفق با مقایسه وضعیت زنجان با استانهای همجوار اظهار کرد: در حال حاضر پنج شرکت گروه پایه یک مهندسی مشاور در استان وجود دارد که در مقایسه با برخی استانهای همجوار و حتی استانهای بزرگتر، جایگاه قابل توجهی محسوب میشود.
وی تأکید کرد: اگرچه رشد کمی شرکتها در سالهای اخیر قابل توجه بوده است، اما در ادامه باید تمرکز استان بر افزایش سهم شرکتهای پایه یک و دو و ارتقای توان فنی برای حضور در پروژههای بزرگتر باشد.
