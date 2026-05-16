قادری: اهل سنت نقش مهمی در تاریخ مقاومت استان بوشهر داشته‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در مراسم تجدید بیعت اهل سنت و ائمه جماعات استان بوشهر در محکومیت جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به کشور، همزمان با آئین افتتاح مسجد جامع اهل سنت حسنین (ع) شهر گناوه شرکت کرد.

وی خط مقاومت بوشهر را مظهر وحدت در تاریخ ۵۰۰ سال مقاومت این استان عنوان کرد و با اشاره به مشارکت اهل تسنن در کنار شهید رئیسعلی دلواری ادامه داد: پس از شهادت رئیسعلی، سرداران شیعه از جمله خالو حسین دشتی زیر پرچمی که به دست شیخ حسین چاهکوتاهی است، ایفای نقش می کنند.

حجت‌الاسلام قادری با اشاره به این رفتار امت اسلامی گفت: مردم مسلمان ایران اسلامی خصوصا بوشهر فارغ از خط کشی‌های مذهبی، زیر پرچم امت واحده ی اسلام در ۵۰۰ سال مقاومت در کنار هم با دشمنان خارجی مبارزه کرده اند و شهدای متعدد اهل سنت در جبهه های مختلف شاهدی بر تأیید این مسئله است.

در این همایش، علمای اهل سنت و جماعت استان بوشهر و حاضران با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی و دفاع از عزت و امنیت کشور، بر نقش مؤثر علما، نخبگان دینی و اقشار مختلف مردم در روشنگری، تقویت همبستگی و مقابله با جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن تأکید کردند.