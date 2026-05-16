دیپلماسی انرژی و ضرورت واردات گاز برای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، ایران یکی از مهم ترین کشورهای دارنده منابع گاز طبیعی در جهان است و در کنار این مزیت طبیعی طی چند دهه گذشته شبکه ای بسیار گسترده از خطوط انتقال فشارقوی ایجاد کرده است. این شبکه امروز ستون اصلی تأمین انرژی کشور به شمار می رود و میلیون ها خانوار و هزاران واحد صنعتی و نیروگاهی به آن وابسته هستند. اهمیت این زیرساخت تنها به مصرف داخلی محدود نمی شود. در واقع شبکه انتقال گاز ایران می تواند پایه شکل گیری یک نقش بزرگ تر در سطح منطقه باشد. نقشی که از آن با عنوان هاب گازی یا کریدور انتقال انرژی یاد می شود.

در دنیای امروز انرژی تنها یک کالا نیست بلکه ابزاری مهم در سیاست خارجی و روابط اقتصادی میان کشورها محسوب می شود. بسیاری از کشورها تلاش می کنند از موقعیت جغرافیایی یا زیرساخت های خود برای تبدیل شدن به مسیرهای انتقال انرژی استفاده کنند. ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال میان منابع بزرگ گاز در شمال و بازارهای بزرگ مصرف در جنوب و غرب آسیا می تواند چنین جایگاهی را به دست آورد. تحقق این هدف اما نیازمند نگاه جدیدی به موضوع انرژی است که در آن دیپلماسی انرژی نقش محوری ایفا کند.

یکی از مهم ترین پیش نیازهای تبدیل شدن به هاب گازی توسعه و بهره برداری مؤثر از شبکه انتقال گاز است. ایران در این زمینه از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. شبکه انتقال گاز کشور شامل هزاران کیلومتر خطوط لوله فشارقوی است که مناطق مختلف را به یکدیگر متصل می کند. این خطوط که در قالب خطوط سراسری طراحی شده اند گاز تولیدی از میادین بزرگ به ویژه میدان پارس جنوبی را به استان های مختلف منتقل می کنند. قطر بالای بسیاری از این خطوط و وجود ایستگاه های متعدد تقویت فشار باعث شده است حجم قابل توجهی از گاز در مسافت های طولانی جابه جا شود.

گسترش این شبکه طی سال های گذشته باعث شده است تقریباً تمامی مناطق کشور به گاز طبیعی دسترسی داشته باشند. این موضوع علاوه بر بهبود رفاه خانوارها به توسعه صنایع انرژی بر نیز کمک کرده است. صنایع فولاد پتروشیمی سیمان و نیروگاه ها از مهم ترین مصرف کنندگان گاز در کشور هستند و بخش بزرگی از تولید صنعتی ایران بر پایه همین منبع انرژی شکل گرفته است. به همین دلیل شبکه انتقال گاز در عمل به یکی از زیرساخت های حیاتی اقتصاد ملی تبدیل شده است.

اما اهمیت واقعی این شبکه زمانی آشکار می شود که به نقش فرامرزی آن توجه شود. زیرساخت انتقال گاز ایران این امکان را فراهم می کند که کشور علاوه بر تولید و مصرف داخلی در تجارت منطقه ای گاز نیز حضور فعال داشته باشد. ایران در حال حاضر به برخی کشورهای همسایه گاز صادر می کند و در مواردی نیز مبادلات سوآپ گاز انجام داده است. این تجربه ها نشان می دهد که شبکه موجود می تواند در صورت توسعه همکاری های منطقه ای به مسیر مهمی برای انتقال گاز تبدیل شود.

شبکه انتقال گاز ایران و ظرفیت تبدیل شدن به هاب منطقه ای

ایران به دلیل وسعت جغرافیایی و پراکندگی مراکز مصرف ناچار بوده است شبکه ای گسترده از خطوط انتقال ایجاد کند. همین موضوع اکنون به یک مزیت راهبردی تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها ایجاد چنین شبکه ای به سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و زمان طولانی نیاز دارد اما ایران بخش قابل توجهی از این زیرساخت را در اختیار دارد. خطوط سراسری انتقال گاز که از جنوب به مرکز و شمال کشور امتداد دارند در واقع ستون فقرات این شبکه محسوب می شوند.

میدان پارس جنوبی که بزرگ ترین منبع گاز کشور است نقش اصلی را در تأمین گاز این شبکه ایفا می کند. گاز تولید شده در این میدان پس از فرآورش از طریق خطوط مختلف به استان های گوناگون ارسال می شود. وجود خطوط با قطر بالا و فشار عملیاتی زیاد باعث شده است ظرفیت انتقال گاز در کشور به سطح بسیار قابل توجهی برسد. این ظرفیت علاوه بر پاسخگویی به مصرف داخلی می تواند برای صادرات و ترانزیت گاز نیز مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران در میان چند منطقه مهم انرژی قرار گرفته است. در شمال کشور منابع عظیم گاز در روسیه و آسیای مرکزی وجود دارد. در جنوب میدان های بزرگ گازی در خلیج فارس قرار دارند. در غرب نیز بازارهای بزرگ مصرف انرژی در ترکیه و اروپا قرار گرفته اند. این شرایط باعث می شود ایران به طور طبیعی در مسیر بسیاری از طرح های انتقال انرژی قرار گیرد. اگر این ظرفیت به درستی مدیریت شود ایران می تواند به نقطه اتصال میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تبدیل شود.

دیپلماسی انرژی و ضرورت تعامل منطقه ای

تبدیل شدن به هاب گازی تنها به وجود منابع یا خطوط لوله وابسته نیست. این هدف بیش از هر چیز به دیپلماسی انرژی نیاز دارد. دیپلماسی انرژی به معنای استفاده از ظرفیت های انرژی برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی میان کشورها است. در این چارچوب کشورها تلاش می کنند قراردادهای بلندمدت صادرات یا ترانزیت منعقد کنند و زیرساخت های مشترک ایجاد نمایند.

ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه نیازمند گسترش تعاملات انرژی با همسایگان است. کشورهای اطراف ایران هر یک در جایگاه متفاوتی در بازار انرژی قرار دارند. برخی از آنها تولیدکننده بزرگ گاز هستند و برخی دیگر با رشد سریع مصرف مواجه اند. ایران می تواند میان این دو گروه نقش واسطه ایفا کند. برای مثال انتقال گاز از آسیای مرکزی به بازارهای جنوبی یا غربی می تواند از مسیر ایران انجام شود. چنین طرح هایی علاوه بر ایجاد درآمد ترانزیتی به تقویت همکاری های منطقه ای نیز کمک می کند.

دیپلماسی انرژی همچنین می تواند به افزایش امنیت انرژی در منطقه کمک کند. هنگامی که کشورها از طریق خطوط لوله و قراردادهای بلندمدت به یکدیگر متصل شوند منافع مشترک آنها افزایش می یابد و زمینه برای همکاری های اقتصادی گسترده تر فراهم می شود. در چنین شرایطی ایران می تواند به یکی از بازیگران مهم در تنظیم جریان انرژی در منطقه تبدیل شود.

لزوم واردات گاز برای تقویت نقش هاب گازی

یکی از نکات مهم در بحث تبدیل شدن به هاب گازی این است که یک کشور لزوماً نباید تنها صادرکننده گاز باشد. در بسیاری از موارد هاب های انرژی علاوه بر صادرات بخشی از گاز مورد نیاز خود را نیز وارد می کنند. واردات گاز می تواند به مدیریت بهتر شبکه و افزایش انعطاف پذیری در تأمین انرژی کمک کند. برای ایران نیز چنین رویکردی می تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد.

در برخی مناطق کشور به ویژه در شمال فاصله از میادین اصلی گازی زیاد است و انتقال گاز از جنوب هزینه و فشار زیادی بر شبکه وارد می کند. در چنین شرایطی واردات گاز از کشورهای همسایه می تواند به کاهش فشار بر شبکه داخلی کمک کند. این گاز می تواند برای مصرف محلی استفاده شود و در مقابل گاز تولیدی در جنوب برای صادرات یا انتقال به مسیرهای دیگر آزاد شود.

علاوه بر این واردات گاز می تواند زمینه توسعه تجارت منطقه ای را فراهم کند. ایران می تواند گاز وارداتی را پس از انتقال از طریق شبکه داخلی به بازارهای دیگر صادر کند. این همان مدلی است که بسیاری از هاب های انرژی در جهان از آن استفاده می کنند. در این مدل کشور میزبان به محل مبادله و توزیع انرژی تبدیل می شود و از محل ترانزیت و تجارت انرژی درآمد قابل توجهی به دست می آورد.

تحقق چنین الگویی نیازمند برنامه ریزی بلندمدت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ایجاد چارچوب های حقوقی و تجاری مناسب است. همچنین همکاری نزدیک با کشورهای همسایه برای توسعه خطوط لوله و قراردادهای انتقال ضروری خواهد بود. اگر این شرایط فراهم شود ایران می تواند از ظرفیت شبکه گسترده انتقال گاز خود برای ایفای نقشی فراتر از یک تولیدکننده استفاده کند.

در مجموع شبکه انتقال گاز ایران یکی از بزرگ ترین و گسترده ترین سامانه های انتقال گاز در جهان به شمار می رود. این شبکه که طی دهه ها شکل گرفته است امروز پایه ای ارزشمند برای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور فعال در تجارت منطقه ای گاز محسوب می شود. با بهره گیری از این ظرفیت و با اتخاذ رویکردی فعال در همکاری های منطقه ای ایران می تواند به هاب گازی مهمی در منطقه تبدیل شود. چنین جایگاهی علاوه بر ایجاد درآمدهای جدید به تقویت امنیت انرژی و افزایش نقش اقتصادی کشور در معادلات منطقه ای کمک خواهد کرد.