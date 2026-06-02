به گزارش خبرنگار مهر، ایران با داشتن یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی جهان سال هاست در ادبیات اقتصادی و انرژی به عنوان کشوری با ظرفیت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه مطرح می شود. موقعیتی که در ظاهر بر پایه وفور منابع زیرزمینی مزیت جغرافیایی و همسایگی با بازارهای متنوع مصرف شکل می گیرد. اما در عمل مسیر رسیدن به این جایگاه بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که صرفا با اتکا به حجم ذخایر قابل تحقق باشد. تجربه بازار جهانی انرژی نشان داده است که هاب گازی شدن تنها با نشستن بر روی منابع غنی رخ نمی دهد. بلکه نیازمند ترکیبی از سرمایه گذاری سنگین دسترسی به فناوری پیشرفته زیرساخت مطمئن شبکه انتقال متنوع و مهم تر از همه امکان عرضه پایدار و قابل اتکا در بلندمدت است.

ایران در حالی از مزیت بزرگ ذخایر گازی برخوردار است که همزمان با سه مانع مهم و به هم پیوسته مواجه است. مانع نخست کمبود سرمایه گذاری موثر و پایدار در توسعه میادین و زیرساخت های مرتبط است. مانع دوم محدودیت در دسترسی به فناوری های کلیدی برای نگهداشت تولید توسعه زنجیره ارزش و افزایش بهره وری است. مانع سوم نیز رشد شدید مصرف داخلی و ناترازی فصلی در عرضه و تقاضاست که امکان صادرات پایدار را تضعیف می کند. این سه چالش در کنار هم سبب شده اند که فاصله میان ظرفیت بالقوه ایران و جایگاه بالفعل آن در بازار منطقه ای گاز همچنان زیاد باقی بماند.

هاب گازی بودن فقط به معنای صادرکننده گاز بودن نیست. هاب گازی در مفهوم حرفه ای خود به کشوری گفته می شود که بتواند مرکز تولید انتقال توزیع ترانزیت و حتی مبادله گاز در یک منطقه باشد. چنین کشوری باید شبکه ای گسترده از خطوط لوله قراردادهای پایدار صادراتی توان ذخیره سازی و سازوکارهای مطمئن مدیریت عرضه و تقاضا داشته باشد. افزون بر این هاب گازی باید در چشم خریداران به عنوان عرضه کننده ای قابل اتکا شناخته شود. به همین دلیل هر عاملی که پایداری عرضه را زیر سوال ببرد از جذابیت ژئو انرژی آن کشور می کاهد.

سرمایه گذاری حلقه مفقوده توسعه گاز

نخستین مانع جدی در مسیر تبدیل ایران به هاب گازی مسئله سرمایه گذاری است. صنعت گاز صنعتی سرمایه بر است و توسعه آن بدون منابع مالی عظیم ممکن نیست. از توسعه میادین و حفاری گرفته تا احداث پالایشگاه خطوط لوله ایستگاه های تقویت فشار تاسیسات ذخیره سازی و سامانه های پایش و کنترل همگی نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت و مستمر هستند. اگر این زنجیره با وقفه مواجه شود ظرفیت تولید و انتقال نیز از رشد باز می ماند و کشور نمی تواند با سرعت مورد نیاز خود را به بازارهای منطقه ای متصل کند.

واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از پروژه های گازی ایران برای تکمیل یا نگهداشت به سرمایه نیاز دارند. در سال های گذشته بخشی از منابع موجود به جای تمرکز بر پروژه های اولویت دار در میان طرح های متعدد توزیع شده است. این موضوع باعث شده برخی پروژه ها نیمه تمام باقی بمانند و بازده کل سرمایه گذاری کاهش یابد. در صنعت انرژی زمان عامل مهمی است. هر سال تاخیر در توسعه یک میدان یا یک خط انتقال می تواند به از دست رفتن فرصت های صادراتی منجر شود. در حالی که رقبای منطقه ای با سرعت بیشتری در حال تثبیت جایگاه خود هستند.

سرمایه گذاری در صنعت گاز تنها به تامین منابع مالی محدود نمی شود. سرمایه گذار به محیط حقوقی و ثبات تصمیم گیری نیز نگاه می کند. اگر چشم انداز بازگشت سرمایه روشن نباشد و قراردادها از شفافیت و پایداری کافی برخوردار نباشند ورود سرمایه با تردید روبه رو می شود. از سوی دیگر صنعت گاز پروژه هایی با دوره بازگشت طولانی دارد و این ویژگی ضرورت اطمینان بخشی به سرمایه گذار را دو چندان می کند. برای ایران که قصد دارد در بازار منطقه ای نقش محوری ایفا کند ایجاد یک چارچوب باثبات و جذاب برای سرمایه گذاری یک ضرورت راهبردی است نه یک انتخاب فرعی.

از زاویه دیگر باید توجه داشت که رقابت در بازار انرژی منطقه بسیار فشرده است. کشورهایی که دارای منابع گاز هستند با تکیه بر تامین مالی خارجی توسعه زیرساخت و قراردادهای بلندمدت صادراتی تلاش کرده اند سهم خود را تثبیت کنند. در چنین فضایی ایران اگر نتواند منابع لازم را برای توسعه سریع و به موقع جذب کند در عمل با وجود برخورداری از ذخایر عظیم از رقابت عملیاتی عقب می ماند. این عقب ماندگی نه فقط در بخش صادرات بلکه در کاهش توان چانه زنی اقتصادی و منطقه ای نیز خود را نشان می دهد.

فناوری کلید تولید پایدار و صادرات مطمئن

دومین چالش مهم فناوری است. امروز صنعت گاز تنها به استخراج ساده از یک میدان محدود نمی شود. حفظ و افزایش تولید در بسیاری از میادین نیازمند فناوری های پیچیده ای است که از حفاری پیشرفته تا تجهیزات فرآورش و سامانه های مدیریت فشار را در بر می گیرد. هرچه میدان وارد مراحل بالاتر بهره برداری شود نیاز به فناوری نگهداشت و افزایش فشار بیشتر می شود. در غیر این صورت تولید به تدریج افت می کند و شکاف میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی افزایش می یابد.

برای کشوری که می خواهد هاب گازی شود پایداری تولید مسئله ای حیاتی است. مشتری خارجی نه فقط به حجم صادرات امروز بلکه به اطمینان از تداوم عرضه در سال های آینده نگاه می کند. اگر کشوری نتواند با استفاده از فناوری مناسب افت تولید را جبران کند یا شبکه انتقال و فرآورش خود را به روز نگه دارد در عمل اعتبار تجاری آن کاهش پیدا می کند. این اعتبار در بازار انرژی بسیار تعیین کننده است. زیرا قراردادهای گازی معمولا بلندمدت هستند و خریداران به دنبال تامین کننده ای هستند که از نظر فنی و عملیاتی کمترین ریسک را داشته باشد.

فناوری همچنین در کاهش تلفات و افزایش بهره وری نقش مهمی دارد. بخشی از مزیت هاب گازی شدن به توان کشور در مدیریت هوشمند شبکه بر می گردد. پایش دقیق جریان گاز کاهش نشتی بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه ها و استفاده از سامانه های داده محور برای پیش بینی عرضه و تقاضا همگی نیازمند زیرساخت فناورانه هستند. بدون این ابزارها شبکه گاز با اتلاف بیشتر هزینه بالاتر و قابلیت اطمینان پایین تری اداره می شود. این وضعیت با الزامات یک هاب منطقه ای سازگار نیست.

یکی از جنبه های مهم فناوری در صنعت گاز موضوع تنوع مسیرهای صادراتی است. هرچه کشور بتواند روش های متنوع تری برای عرضه گاز فراهم کند قدرت مانور بیشتری در تجارت انرژی خواهد داشت. این تنوع به زیرساخت و فناوری وابسته است. در جهان امروز کشورهایی موفق ترند که علاوه بر صادرات خط لوله از فناوری های پیشرفته برای ارتقای زنجیره ارزش و افزایش انعطاف در دسترسی به بازارها استفاده می کنند. ایران برای ایفای نقش مرکزی در بازار منطقه ای ناگزیر است به سمت ارتقای فناوری در همه حلقه های صنعت گاز حرکت کند. از توسعه میدان تا پالایش انتقال ذخیره سازی و مدیریت بازار.

نباید از یاد برد که فناوری فقط موضوع خرید تجهیزات نیست. انتقال دانش تربیت نیروی انسانی متخصص و بومی سازی تدریجی فناوری های کلیدی بخش مهمی از این مسیر است. اگرچه دستیابی به همه فناوری ها در کوتاه مدت ممکن نیست اما بدون یک برنامه روشن برای نوسازی صنعت گاز و کاهش فاصله فناورانه نمی توان انتظار داشت که ایران در جایگاه یک بازیگر محوری منطقه تثبیت شود. در بازار انرژی امروز مزیت منابع طبیعی زمانی بالفعل می شود که با فناوری روز ترکیب شود.

مصرف داخلی فزاینده سد راه صادرات پایدار

سومین و شاید تعیین کننده ترین چالش مسئله مصرف داخلی است. ایران هرچند تولیدکننده بزرگ گاز به شمار می رود اما بخش بزرگی از این تولید در داخل کشور مصرف می شود. این مصرف بالا باعث شده مازاد قابل اتکا برای صادرات به ویژه در ماه های سرد سال محدود شود. در واقع یکی از مهم ترین تفاوت های میان یک تولیدکننده بزرگ و یک هاب گازی در همین نقطه نهفته است. هاب گازی باید بتواند به بازارهای خارجی این اطمینان را بدهد که در تمام طول سال و به ویژه در دوره های اوج مصرف داخلی نیز تعهدات خود را اجرا خواهد کرد.

در ایران با شروع فصل سرما الگوی مصرف گاز به شدت تغییر می کند. افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری فشار زیادی بر شبکه وارد می کند و این موضوع در برخی مقاطع به محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها منجر می شود. چنین وضعیتی نشان می دهد که ناترازی فصلی همچنان یکی از معضلات اصلی بازار گاز کشور است. در این شرایط صادرات پایدار دشوار می شود زیرا هر زمان که بازار داخلی با کمبود مواجه شود اولویت طبیعی به تامین نیاز داخل داده می شود. همین مسئله از نگاه خریدار خارجی به معنای افزایش ریسک تامین است.

ریشه بخش بزرگی از این مشکل در الگوی مصرف و شدت بالای انرژی نهفته است. اقتصاد ایران در بسیاری از بخش ها انرژی را با بازده پایین مصرف می کند. از ساختمان های کم بازده تا تجهیزات گرمایشی قدیمی و از صنایع انرژی بر تا نیروگاه هایی که می توانند با بهره وری بالاتر فعالیت کنند همگی به افزایش مصرف دامن می زنند. وقتی تقاضای داخلی با چنین شدتی رشد می کند هر میزان افزایش در تولید نیز به سرعت جذب بازار داخل می شود و فضای صادراتی را کوچک می کند.

از سوی دیگر قیمت گذاری نیز در رفتار مصرفی بی اثر نیست. زمانی که انرژی برای مصرف کننده نهایی ارزان باشد انگیزه کافی برای صرفه جویی و سرمایه گذاری در بهینه سازی کاهش می یابد. در چنین ساختاری مصرف بالا به یک رفتار عادی تبدیل می شود و سیاست گذار ناچار است برای پاسخ به تقاضای داخلی پیوسته عرضه را افزایش دهد. اما افزایش عرضه بدون اصلاح سمت تقاضا نمی تواند به تنهایی مسئله را حل کند. زیرا بخش مهمی از گاز تولید شده در همان الگوی مصرف پراتلاف از بین می رود.

یکی دیگر از حلقه های مهم در مدیریت مصرف داخلی توسعه ظرفیت ذخیره سازی است. کشورهایی که بازار گاز پیشرفته تری دارند در فصول گرم بخشی از گاز را ذخیره می کنند تا در زمستان از آن برای جبران اوج تقاضا بهره ببرند. این ظرفیت کمک می کند فشار بر تولید جاری کاهش یابد و صادرات با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند. در ایران نیز بدون تقویت ذخیره سازی و مدیریت هوشمند مصرف عبور از بحران ناترازی فصلی دشوار خواهد بود.

در مجموع می توان گفت چالش های سرمایه گذاری فناوری و مصرف داخلی به صورت جداگانه عمل نمی کنند بلکه زنجیره ای از موانع به هم پیوسته را شکل داده اند. کمبود سرمایه گذاری توسعه میادین و زیرساخت را کند می کند. ضعف فناوری تولید پایدار و بهره وری را کاهش می دهد. مصرف داخلی بالا نیز هرگونه افزایش در تولید را خنثی می کند و فرصت صادرات را محدود می سازد. بنابراین اگر ایران بخواهد از ظرفیت عظیم گازی خود برای تبدیل شدن به هاب منطقه ای استفاده کند باید این سه گره را همزمان باز کند.

مسیر آینده صنعت گاز ایران بیش از هر زمان دیگر به تصمیم های راهبردی وابسته است. توسعه هدفمند زیرساخت ها جذب سرمایه موثر ارتقای فناوری و اصلاح الگوی مصرف می تواند فاصله میان ظرفیت بالقوه و واقعیت موجود را کاهش دهد. در غیر این صورت ایران با وجود برخورداری از منابع بزرگ همچنان درگیر ناترازی داخلی خواهد ماند و فرصت تبدیل شدن به مرکز مهم تجارت گاز در منطقه را از دست خواهد داد. هاب گازی شدن پیش از آنکه یک شعار باشد یک پروژه دشوار اقتصادی صنعتی و مدیریتی است. پروژه ای که موفقیت آن نه در زیر زمین بلکه در کیفیت حکمرانی انرژی تعیین می شود.