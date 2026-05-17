به گزارش خبرنگار مهر، گاز طبیعی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم ترین منابع انرژی جهان تبدیل شده است افزایش تقاضا برای سوخت های پاک تر نسبت به نفت و زغال سنگ و همچنین نقش گاز در تامین برق صنایع و گرمایش موجب شده این منبع انرژی جایگاهی راهبردی در اقتصاد جهانی پیدا کند بسیاری از کشورها تلاش می کنند با توسعه میادین گازی و ایجاد زیرساخت های انتقال سهم بیشتری از بازار انرژی به دست آورند.

در این میان مفهوم هاب گازی به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای جدید در تجارت انرژی مطرح شده است هاب گازی تنها یک مسیر انتقال گاز نیست بلکه مرکز تجمع عرضه و تقاضا و نقطه شکل گیری بازار منطقه ای گاز به شمار می رود کشورهایی که موفق شده اند چنین جایگاهی به دست آورند نه تنها از درآمدهای اقتصادی قابل توجه برخوردار شده اند بلکه نقش پررنگی در معادلات انرژی و حتی سیاست منطقه ای ایفا می کنند.

ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی در جهان از نظر نظری ظرفیت تبدیل شدن به یکی از هاب های مهم گازی در منطقه را دارد موقعیت جغرافیایی ویژه میان آسیای مرکزی خاورمیانه و بازارهای مصرف بزرگ در اطراف نیز این امکان را تقویت می کند با این حال تبدیل شدن به هاب گازی فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند زیرساخت های فنی سرمایه گذاری گسترده و ایجاد سازوکارهای بازار انرژی است.

در سال های اخیر بحث تبدیل ایران به هاب گازی بارها در محافل کارشناسی و سیاست گذاری مطرح شده است برخی تحلیلگران معتقدند که ترکیب منابع عظیم گازی و موقعیت جغرافیایی ایران می تواند زمینه شکل گیری یک مرکز مهم انتقال و تجارت گاز در منطقه را فراهم کند در مقابل گروهی دیگر تاکید می کنند که تحقق چنین هدفی مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق و توسعه گسترده زیرساخت ها است.

برای بررسی این موضوع ابتدا باید مفهوم هاب گازی و تفاوت آن با صادرات ساده گاز روشن شود سپس ظرفیت ها و مزیت های ایران در این حوزه مورد توجه قرار گیرد و در نهایت چالش ها و الزامات لازم برای تحقق این هدف بررسی شود.

هاب گازی چیست و چه تفاوتی با صادرکننده ساده دارد

هاب گازی به کشوری گفته می شود که به مرکز اصلی جمع آوری توزیع مبادله و حتی قیمت گذاری گاز طبیعی در یک منطقه تبدیل شده است در چنین ساختاری گاز تنها از یک منبع تولید نمی شود بلکه از چندین کشور و میدان مختلف وارد شبکه می شود و سپس از طریق خطوط لوله گسترده یا تاسیسات انتقال به بازارهای گوناگون ارسال می شود.

در یک هاب گازی معاملات تجاری فعال شکل می گیرد شرکت ها و دولت ها می توانند گاز را خرید و فروش کنند قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت منعقد شود و حتی قیمت مرجع منطقه ای در همان نقطه تعیین گردد در واقع هاب گازی تنها محل عبور گاز نیست بلکه یک بازار انرژی پویا و تاثیرگذار است.

در مقابل صادرکننده ساده گاز کشوری است که گاز تولید می کند و بر اساس قراردادهای مشخص آن را به یک یا چند مشتری می فروشد نقش چنین کشوری محدود به عرضه است و معمولا تاثیری در قیمت گذاری منطقه ای ندارد صادرات نیز اغلب بر پایه قراردادهای دوجانبه و بلندمدت انجام می شود و فضای معاملاتی گسترده و رقابتی شکل نمی گیرد.

برای مثال برخی کشورها تولیدکنندگان بزرگ گاز هستند اما بازار معاملاتی بین المللی در خاک آنها شکل نگرفته است در مقابل کشورهایی وجود دارند که حتی تولیدکننده بزرگ محسوب نمی شوند اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و زیرساخت پیشرفته به مرکز تجارت گاز تبدیل شده اند تفاوت اصلی در همین نکته است که هاب گازی نقش واسطه فعال تنظیم کننده بازار و تعیین کننده قیمت را ایفا می کند در حالی که صادرکننده صرفا تامین کننده کالا است.

هاب گازی از محل ترانزیت ذخیره سازی خدمات مالی انرژی و معاملات تجاری نیز درآمد کسب می کند و از نظر ژئوپلیتیک جایگاه بالاتری پیدا می کند زیرا کشورها برای تامین انرژی خود به آن وابسته می شوند این وابستگی متقابل قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی را افزایش می دهد.

ظرفیت های ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه

ایران از نظر منابع زیرزمینی یکی از غنی ترین کشورهای جهان در حوزه گاز طبیعی است وجود میدان عظیم پارس جنوبی که مشترک با قطر است و همچنین سایر میدان های بزرگ نشان می دهد ظرفیت تولید بالقوه بسیار بالاست این ذخایر گسترده پایه اصلی هر برنامه برای تبدیل شدن به هاب گازی محسوب می شود.

علاوه بر منابع طبیعی موقعیت جغرافیایی ایران مزیت راهبردی مهمی ایجاد کرده است ایران در نقطه اتصال آسیای مرکزی قفقاز خلیج فارس و شبه قاره قرار دارد در شمال با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همسایه است در غرب به ترکیه و عراق متصل است و در شرق به پاکستان دسترسی دارد این موقعیت می تواند ایران را به چهارراه انتقال گاز در منطقه تبدیل کند.

در صورت توسعه زیرساخت ها امکان انتقال گاز آسیای مرکزی به ترکیه و اروپا از مسیر ایران وجود دارد همچنین می توان گاز روسیه یا ترکمنستان را به آب های جنوبی رساند و از آنجا به بازارهای دیگر صادر کرد حتی امکان همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای انتقال گاز به شمال یا غرب منطقه قابل تصور است.

ایران همچنین تجربه بهره برداری گسترده از شبکه داخلی گازرسانی را دارد شبکه توزیع داخلی کشور یکی از وسیع ترین شبکه ها در جهان است این تجربه عملیاتی می تواند پایه توسعه یک شبکه ترانزیتی گسترده تر باشد.

از سوی دیگر بازارهای اطراف ایران نیازمند انرژی هستند ترکیه به عنوان دروازه ورود به اروپا مصرف کننده مهمی است عراق به واردات گاز وابسته است پاکستان با کمبود انرژی روبروست و کشورهای حوزه قفقاز نیز به دنبال تنوع بخشی به مسیرهای انتقال هستند این تقاضای منطقه ای در صورت مدیریت صحیح می تواند فرصت تاریخی برای ایران ایجاد کند.

الزامات و چالش های پیش روی ایران

با وجود ظرفیت های قابل توجه تبدیل شدن به هاب گازی نیازمند مجموعه ای از اقدامات ساختاری است نخستین گام توسعه زیرساخت های انتقال بین المللی است خطوط لوله موجود برای ایفای نقش هاب کافی نیستند و باید شبکه ای گسترده و چند مسیره ایجاد شود تا گاز از مبادی مختلف وارد و به مقاصد گوناگون صادر شود تنوع مسیرها شرط اصلی شکل گیری یک هاب پایدار است.

گام دوم ایجاد ظرفیت های ذخیره سازی بزرگ است هاب گازی باید بتواند در فصل های مختلف عرضه و تقاضا را تنظیم کند در زمستان که مصرف افزایش می یابد ذخایر زیرزمینی اهمیت حیاتی پیدا می کند و در تابستان امکان تزریق گاز مازاد به مخازن فراهم می شود بدون ذخیره سازی گسترده امکان مدیریت بازار و تثبیت قیمت وجود نخواهد داشت.

موضوع سوم شکل گیری بازار معاملاتی شفاف و رقابتی است برای تبدیل شدن به هاب صرف داشتن لوله کافی نیست بلکه باید بستری برای خرید و فروش آزاد گاز ایجاد شود تشکیل بورس گاز با حضور بازیگران داخلی و خارجی می تواند زمینه کشف قیمت منطقه ای را فراهم کند این امر مستلزم اصلاح مقررات شفافیت قراردادها و اعتمادسازی بین المللی است.

از دیگر الزامات افزایش سرمایه گذاری در میادین گازی است بخشی از تولید فعلی صرف مصرف داخلی می شود و در برخی فصل ها کشور با کسری گاز مواجه است تا زمانی که مازاد پایدار تولید شکل نگیرد ایفای نقش هاب با دشواری روبرو خواهد بود مدیریت مصرف بهینه سازی انرژی و اصلاح الگوی یارانه ای نیز در این مسیر اهمیت دارد.

چالش مهم دیگر محدودیت های مالی و فناوری است توسعه خطوط لوله فرامرزی و تاسیسات پیشرفته نیازمند سرمایه گذاری سنگین و فناوری روز است جذب سرمایه و همکاری با شرکت های بین المللی می تواند روند توسعه را تسریع کند.

رقابت منطقه ای نیز عامل تعیین کننده ای است برخی کشورهای همسایه تلاش می کنند خود را به مرکز مبادلات گاز تبدیل کنند و برای جذب سرمایه و انعقاد قراردادهای ترانزیتی فعال هستند در چنین شرایطی سرعت عمل و برنامه ریزی دقیق برای حفظ مزیت رقابتی ضروری است.

تبدیل شدن به هاب گازی برای هر کشوری یک هدف راهبردی بلندمدت محسوب می شود زیرا چنین جایگاهی علاوه بر منافع اقتصادی گسترده می تواند نقش آن کشور را در معادلات انرژی منطقه تقویت کند ایران با برخورداری از منابع عظیم گاز طبیعی و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی حساس میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی ظرفیت بالقوه ای برای ایفای چنین نقشی دارد.

با این حال تجربه هاب های موفق جهان نشان می دهد که صرف داشتن منابع طبیعی برای دستیابی به این جایگاه کافی نیست شکل گیری یک هاب گازی نیازمند زیرساخت های پیشرفته شبکه گسترده انتقال ذخیره سازی بزرگ بازار معاملاتی شفاف و همکاری منطقه ای پایدار است.

اگر ایران بتواند با برنامه ریزی بلندمدت به توسعه خطوط لوله بین المللی افزایش ظرفیت تولید ایجاد بازار معاملاتی گاز و مدیریت مصرف داخلی بپردازد زمینه برای ایفای نقش فعال تر در تجارت گاز منطقه فراهم خواهد شد در چنین شرایطی کشور می تواند علاوه بر صادرات مستقیم گاز از محل ترانزیت و خدمات انرژی نیز درآمد کسب کند.

در نهایت آینده نقش ایران در بازار گاز منطقه به میزان توانایی در تبدیل مزیت های بالقوه به ظرفیت های عملی بستگی دارد تحقق این هدف می تواند نه تنها درآمدهای پایدار ارزی ایجاد کند بلکه جایگاه ایران را در شبکه انرژی منطقه ای تقویت کرده و به افزایش همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه منجر شود.