به گزارش خبرنگار مهر، موقعیت راهبردی ایران در قلب اوراسیا و خاورمیانه به گونه ای است که این کشور را به مثابه پل ارتباطی میان بزرگترین منابع گازی جهان و بازارهای تشنه مصرف تبدیل کرده است. قرار گرفتن در حد فاصل حوزه های بزرگ تولید گاز در شمال و شرق و بازارهای پرتقاضا در غرب و جنوب به ایران ظرفیتی منحصر به فرد داده است که در کمتر کشوری دیده می شود. این موقعیت جغرافیایی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم ایران علاوه بر این مزیت طبیعی خود نیز یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی در جهان است و میدان عظیم پارس جنوبی به تنهایی بخش بزرگی از ظرفیت تولید گاز کشور را تشکیل می دهد. با این حال رشد سریع مصرف داخلی به ویژه در بخش خانگی نیروگاهی و صنعتی موجب شده است که در فصول سرد سال نوعی ناترازی میان تولید و مصرف شکل بگیرد و مدیریت شبکه گاز کشور را با چالش مواجه کند.

در چنین شرایطی نگاه صرف به افزایش تولید دیگر پاسخگوی نیازهای آینده نیست و لازم است رویکردی جامع در حوزه تجارت منطقه ای گاز اتخاذ شود. یکی از مهمترین محورهای این رویکرد بهره گیری از ظرفیت واردات گاز از کشورهای همسایه و استفاده از آن برای تقویت پایداری شبکه داخلی و همچنین توسعه نقش ایران در تجارت منطقه ای گاز است. در این چارچوب همکاری با دو قدرت بزرگ گازی یعنی روسیه و ترکمنستان جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. روسیه به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان و ترکمنستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم آسیای مرکزی هر دو به دنبال مسیرهای متنوع برای صادرات گاز خود هستند. ایران با داشتن شبکه گسترده خطوط لوله و دسترسی به آبهای آزاد خلیج فارس می تواند به حلقه اتصال میان این تولیدکنندگان و بازارهای مصرف در غرب آسیا و جنوب آسیا تبدیل شود. این گزارش به بررسی ابعاد اقتصادی فنی و ژئوپلیتیکی واردات گاز از روسیه و ترکمنستان و نقش آن در شکل گیری هاب گازی منطقه می پردازد.

تحول در استراتژی انرژی با تمرکز بر واردات گاز از روسیه و ترکمنستان

در سال های اخیر سیاست گذاران انرژی در ایران به تدریج به این جمع بندی رسیده اند که واردات گاز نه تنها یک اقدام اضطراری برای جبران کمبودهای فصلی نیست بلکه می تواند بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای تقویت جایگاه کشور در بازار انرژی منطقه باشد. واردات گاز از روسیه و ترکمنستان به ایران این امکان را می دهد که منابع گازی شمال کشور از مسیر کوتاه تری تامین شود و فشار بر شبکه انتقال از جنوب به شمال کاهش پیدا کند. در حال حاضر بخش عمده گاز تولیدی ایران در میدان پارس جنوبی در جنوب کشور قرار دارد و انتقال این گاز به استان های شمالی نیازمند طی مسافت طولانی و استفاده از ظرفیت گسترده خطوط لوله است. واردات گاز از همسایگان شمالی می تواند این معادله را تغییر دهد و هزینه های انتقال را کاهش دهد. علاوه بر این گاز وارداتی می تواند در فصول سرد برای تامین نیاز خانگی و صنعتی مناطق شمالی مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه گاز تولیدی در جنوب برای صادرات به بازارهای منطقه آزاد شود.

این رویکرد در واقع نوعی بهینه سازی جریان گاز در شبکه ملی به شمار می رود. همکاری با ترکمنستان در این زمینه سابقه طولانی دارد و در قالب قراردادهای مختلف صادرات و سواپ گاز میان دو کشور انجام شده است. ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به دنبال مسیرهای متنوع صادراتی است و ایران یکی از طبیعی ترین مسیرها برای انتقال گاز این کشور به بازارهای جدید محسوب می شود. در کنار ترکمنستان روسیه نیز به عنوان یک بازیگر بزرگ انرژی به دنبال مسیرهای تازه برای انتقال گاز خود به بازارهای جنوب و شرق است. تحولات ژئوپلیتیکی در سال های اخیر باعث شده است که مسکو به تنوع بخشی مسیرهای صادراتی توجه بیشتری نشان دهد و همکاری با ایران می تواند بخشی از این راهبرد باشد. در صورتی که گاز روسیه از طریق شبکه های شمالی وارد ایران شود امکان انتقال آن به بازارهای مختلف منطقه فراهم خواهد شد. چنین همکاری هایی می تواند ایران را به مرکز مدیریت جریان گاز در غرب آسیا تبدیل کند.

ایجاد هاب گازی و تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک ایران در بازارهای انرژی

مفهوم هاب گازی در ادبیات انرژی به معنای نقطه ای است که در آن چندین مسیر انتقال گاز به یکدیگر متصل می شوند و امکان خرید فروش و توزیع گاز در مقیاس منطقه ای فراهم می شود. در چنین ساختاری کشور میزبان نه تنها از درآمدهای ترانزیتی بهره مند می شود بلکه در تعیین قیمت و مدیریت جریان گاز نیز نقش مهمی ایفا می کند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ظرفیت تبدیل شدن به چنین مرکزی را دارد. اتصال شبکه های گازی روسیه و ترکمنستان به خطوط لوله ایران می تواند شرایطی ایجاد کند که گاز این کشورها از طریق ایران به بازارهای عراق ترکیه پاکستان و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل شود. این امر علاوه بر ایجاد درآمدهای ترانزیتی موجب افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران در معادلات انرژی منطقه خواهد شد. هرچه تعداد کشورهایی که به شبکه انرژی ایران وابسته می شوند بیشتر باشد سطح وابستگی متقابل اقتصادی نیز افزایش می یابد و این مسئله می تواند به تقویت امنیت ملی کمک کند.

از سوی دیگر ایجاد یک هاب گازی مستلزم توسعه ابزارهای مالی و تجاری در داخل کشور است. ایجاد بازارهای معاملاتی گاز و تقویت بورس انرژی می تواند زمینه شکل گیری یک بازار رقابتی برای خرید و فروش گاز را فراهم کند. در چنین بازاری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منطقه ای می توانند از طریق ایران معاملات خود را انجام دهند. این روند به تدریج می تواند ایران را به یکی از نقاط مرجع در قیمت گذاری گاز در منطقه تبدیل کند. تجربه کشورهایی مانند هلند با هاب گازی تی تی اف نشان می دهد که ترکیب زیرساخت فیزیکی و بازار مالی می تواند نقش یک کشور را در تجارت انرژی به شکل چشمگیری افزایش دهد. ایران نیز در صورت توسعه زیرساخت های لازم می تواند از این الگو بهره بگیرد و جایگاه خود را در بازار جهانی گاز تقویت کند.

پایداری شبکه گاز و توسعه زیرساخت های ترانزیتی در مقیاس منطقه ای

یکی از مهمترین مزایای واردات گاز از روسیه و ترکمنستان افزایش پایداری شبکه گاز ایران است. در حال حاضر فاصله جغرافیایی میان مراکز اصلی تولید گاز در جنوب و مراکز مصرف در شمال کشور یکی از چالش های اصلی مدیریت شبکه محسوب می شود. در فصول سرد سال که مصرف گاز در بخش خانگی به شدت افزایش می یابد انتقال حجم زیادی از گاز از جنوب به شمال فشار زیادی بر خطوط لوله وارد می کند. واردات گاز از ترکمنستان می تواند این فشار را کاهش دهد و به تامین پایدار انرژی در استان های شمالی و شمال شرقی کمک کند. این مسئله علاوه بر کاهش هزینه های انتقال موجب افزایش قابلیت اطمینان شبکه نیز می شود.

در کنار این مزیت واردات گاز از روسیه نیز می تواند ظرفیت ترانزیتی ایران را در سطح منطقه افزایش دهد. برای تحقق این هدف لازم است زیرساخت های انتقال گاز در کشور توسعه پیدا کند. احداث خطوط لوله جدید ارتقای ظرفیت ایستگاه های تقویت فشار و نوسازی تاسیسات موجود از جمله اقداماتی است که می تواند توان ایران را برای مدیریت جریان گاز در مقیاس منطقه ای افزایش دهد. توسعه این زیرساخت ها علاوه بر ایجاد فرصت های اقتصادی موجب گسترش همکاری های منطقه ای نیز خواهد شد. اتصال شبکه های گازی کشورهای مختلف به یکدیگر زمینه شکل گیری نوعی همگرایی اقتصادی را فراهم می کند که می تواند به ثبات و امنیت منطقه کمک کند. از سوی دیگر توسعه زیرساخت های ترانزیتی می تواند ایران را به یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی در اوراسیا تبدیل کند. این موقعیت نه تنها درآمدهای پایدار ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت بلکه موجب افزایش نقش ایران در معادلات اقتصادی منطقه نیز خواهد شد.

در مجموع واردات گاز از روسیه و ترکمنستان را باید بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای بازتعریف نقش ایران در بازار انرژی منطقه دانست. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم گاز شبکه گسترده خطوط لوله و موقعیت جغرافیایی ممتاز می تواند به یکی از مهمترین مراکز تجارت گاز در جهان تبدیل شود. همکاری با همسایگان شمالی در حوزه واردات و ترانزیت گاز فرصتی فراهم می کند تا ایران از یک صادرکننده سنتی به یک مدیریت کننده جریان انرژی در منطقه تبدیل شود. چنین جایگاهی علاوه بر منافع اقتصادی پیامدهای مهمی در حوزه امنیت و سیاست خارجی نیز به همراه خواهد داشت. پیوند خوردن منافع اقتصادی کشورهای مختلف با زیرساخت های انرژی ایران می تواند نوعی وابستگی متقابل ایجاد کند که در بلندمدت به تقویت ثبات منطقه ای کمک خواهد کرد. البته تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی دقیق سرمایه گذاری در زیرساخت ها و دیپلماسی فعال انرژی است.

ایران باید بتواند با استفاده از ظرفیت های داخلی و جذب سرمایه گذاری های جدید شبکه انتقال گاز خود را برای مدیریت حجم بیشتری از ترانزیت آماده کند. در عین حال توسعه بازارهای معاملاتی گاز و تقویت سازوکارهای تجاری نیز می تواند نقش ایران را در قیمت گذاری و مدیریت بازار منطقه ای گاز افزایش دهد. اگر این مسیر با برنامه ریزی درست دنبال شود ایران قادر خواهد بود از مزیت جغرافیایی خود به بهترین شکل استفاده کند و به یکی از بازیگران کلیدی در معادلات انرژی اوراسیا تبدیل شود. چنین تحولی نه تنها به حل بخشی از چالش های داخلی در حوزه انرژی کمک می کند بلکه افق های تازه ای برای رشد اقتصادی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی کشور در سطح منطقه و جهان فراهم خواهد ساخت.