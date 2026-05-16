ثبت ۲۴ هزار و ۵۳۲ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۱۹ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) مجموع ۲۴۵۳۲ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۰۴۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۸۶۱ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۶۰۹۴ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۷۲۹ نفر مزاحم (معادل ۳.۱ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۱۷۱ مورد حوادث ترافیکی (۲۱.۵درصد از کل ماموریت ها) و ۱۹۲۶۱ مورد (۷۸.۵ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.