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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

سردار کرمی: خبررسانی عرصه نبرد روایت ها و حقیقت‌ها است

سردار کرمی: خبررسانی عرصه نبرد روایت ها و حقیقت‌ها است

فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت روز خبرنگار و شهادت شهید صارمی پیامی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت روز خبرنگار و شهادت شهید صارمی پیامی را صادر کرد. متن پیام بشرح ذیل است:

سلام علیکم

هفدهم مرداد ماه ،سالروز شهادت خبرنگار متعهد و شجاع، شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، یادآور شأن والا و خطیر خبررسانی و مجاهدت های خالصانه اصحاب رسانه در میدان هایی است که امروز بیش از هر زمان دیگر، عرصه نبرد روایت ها، حقیقت ها و اراده ها است.

اصحاب رسانه با نگاه ایمانی و توحیدی، تلاش های خودکسب رضای الهی دانسته و بر این باورند که اگر خدا همراه انسان باشد، هیچ هیاهوی رسانه‌ای ،جنگ روانی و تحریف سازمان یافته ای نمی تواند حقیت را خاموش کند و همین باور است که قلم را از ابزار نوشتن به سلاحی برای حق گویی و تریبون را از موضع سخن به سنگری برای دفاع از ارزش با تبدیل می کند.

این روز ارزشمند، فرصتی مغتنم است برای تجلیل از تلاش های مردان و زنانی که با قلم، دوربین و تریبون، در خط مقدم جهاد تبیین ایستاده اند و با بصیرت، صداقت و شجاعت، از محور حقیقت در غبار تحریف و فریب جلوگیری می نمایند.

بی تردید روایت درست و به هنگام اصحاب رسانه در به تصویر کشیدن مجاهدت های رزمندگان جان برکف نیروهای مسلح و بویژه نیروی زمینی سپاه در عرصه های گوناگون خدمت و مجاهدت، همچون جنگ های تحمیلی اخیر که ضمن ناکام گذاشتن دشمن آمریکایی، صهیونی در دست یابی به اهداف شوم خویش، نقش مهمی در بازدارندگی، خنثی سازی و شکست نقشه های پلید دشمنان قسم خورده ایران سربلند و مقتدر ایفا و رئیس جمهور شیطان صفت آمریکای جنایتکار نیز به آن اذعان و اعتراف نمود، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت منزلت و اقتدار نیروهای مسلح در جامعه داشته است و باید در نظر داشت که آنچه در این مسیر ارزش می آفریند، تنها بازتاب رخداد ها نیست، بلکه ساختن امید، استحکام بخشی به اعتماد عمومی و تقویت پیوند ملت با مدافغان واقعی امنیت و آرامش جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

در پایان ، یاد و خاطره تلاش ها و مجاهدت های سردار شهید سرافراز دکتر علی محمد نایینی، معاون محترم روابط عمومی سپاه و دیگر شهدای عرصه خطیر رسانه و خبر را گرامی داشته، از همه تلاشگران و مجاهدان این میدان که با درک عمیق از اهمیت روایت گری به هنگام، اخلاص و حقیقت محوری ، عمر و جوانی و سرمایه جان خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ ، رسانه و دفاع از آرمان‌های انقلاب تقدیم نمودند،همچنین از تلاشهای هوشمندانه ، شجاعانه و خستگی ناپذیر یکایک خبرنگاران عزیز بر انعکاس صادقانه اخبار اقدامات نیروی زمینی سپاه صمیمانه تقدیر و تشکر نموده ، توفیق روزافزون همگان را در مسیر نورانی جهاد تبیین و دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه

کد مطلب 6911407
محسن صمیمی

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