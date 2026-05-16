تولید نفت روسیه در آوریل کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی با اشاره به حمله به زیرساختهای انرژی روسیه، اعلام کرد که تولید روزانه نفت خام این کشور در ماه آوریل با ۴۶۰ هزار بشکه کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است.
در همین حال، صادرات روزانه نفت خام روسیه از ۲۵۰ هزار بشکه در ماه مارس به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
از ماه مارس، اوکراین به برخی از بندرهای نفتی روسیه و پالایشگاههای این کشور حمله کرده است.
تولید نفت روسیه اواخر دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسید، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بهدلیل کمبود سرمایهگذاری، دچار رکود شد. تولید این کشور در دهههای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ بهبود یافت و در سال ۲۰۱۹ درست قبل از همهگیری بیماری کرونا به اوج خود پس از فروپاشی شوروی رسید.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین اعلام کرد که صادرات روزانه فرآوردههای نفتی روسیه در ماه آوریل با ۳۴۰ هزار بشکه کاهش نسبت به ماه مارس به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده که پایینترین سطح ثبتشده از سوی این نهاد انرژی است.
بنا بر اعلام آژانس بینالمللی انرژی، مجموع صادرات روسیه در نیمه دوم آوریل بهبود یافت، اما هرگز به میانگین سه هفتهای ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای صادرات پیش از حمله به بندرهای این کشور واقع در دریای بالتیک بازنگشت.
این نهاد انرژی همچنین اعلام کرد که افزایش صادرات روسیه بهدلیل رشد روزانه ۱۹۰ هزار بشکهای صادرات این کشور از دریای بالتیک نسبت به ماه مارس و از سرگیری نسبی جریان نفت از خط لوله دروژبا به مجارستان و اسلواکی بوده که در هفته پایانی آوریل به ۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
