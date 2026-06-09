کاهش صادرات نفت روسیه در ماه ژوئن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع بازار اعلام کردند که روسیه در نظر دارد با هدف افزایش تولید پالایشگاهها در بحبوحه کمبود سوخت، صادرات نفت خام خود را در ماه ژوئن کاهش دهد.
براساس دادههای اولیه از منابع صنعتی و تجاری، بارگیری روزانه نفت خام از بندرهای پریمورسک، اوست-لوگا و نووروسیسک در غرب روسیه، در ماه ژوئن از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به یکمیلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه مه کاهش مییابد.
منابع تصریح کردند که کاهش صادرات ممکن است تا حدی به دلیل افت تولید نفت باشد.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر، روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) گفت که تولید نفت روسیه از ابتدای سال به دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری برنامهریزینشده در پالایشگاهها کاهش یافته است.
منابع عنوان کردند که با تکمیل عملیات تعمیر و نگهداری، پالایشگاههای روسیه میتوانند همزمان با رشد تقاضای فصلی سوخت و کمبودهای گزارششده در برخی مناطق، توان عملیاتی خود را افزایش دهند.
به گفته منابع، این کاهش به این معناست که نفت خام تولیدشده بهجای صادرات بهعنوان خوراک اولیه پالایشگاهها استفاده میشود.
منابع تخمین میزنند که روسیه در نظر دارد تولید روزانه نفت خام خود را در ماه ژوئن ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه افزایش دهد، درحالیکه بهبود تولید نفت زمانبر خواهد بود.
پالایش نفت روسیه از ماه مارس به دلیل حمله اوکراین به زیرساختهای بندری، خطوط لوله و پالایشگاههای روسیه کاهش یافته است، هرچند صادرکنندگان توانستهاند میزان ارسال محمولهها را حفظ کنند.
منابع رویترز پیشبینی میکنند که تولید روزانه نفت خام روسیه در ماه مه نسبت به آوریل حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یابد. این منابع در ماه آوریل برآورد کردند که کاهش تولید نفت روسیه به بیشترین مقدار در ۶ سال گذشته رسیده است.
تولید روزانه نفت روسیه در این ماه (آوریل) ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه کمتر از میانگین تولید در ماههای گذشته در سال جاری و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه پایینتر از پایان سال گذشته (۲۰۲۵) است.
نظر شما