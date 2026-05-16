  استانها
  2. فارس
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

حرکت هیئت‌های مذهبی فارس در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

شیراز-رئیس هیئت‌های مذهبی فارس با تأکید بر حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد، از بسیج ظرفیت هیئت‌های مذهبی استان و اجرای طرح‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدیان ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای استان فارس هم با تاکید بر ضرورت کمک به زندانیان جرایم غیر عمد ، از این رویکرد و حرکت بعنوان یک فعل حسنه و ارزشمند یاد کرد و گفت: قطعا هیئت‌های مذهبی با همه ظرفیت و به ویژه با پشتیبانی و مشارکت مردم که این روزها در میدان دفاع از انقلاب و کشور حاظر به کارند، به یاری زندانیان جرایم غیر عمد خواهند آمد.

رئیس هیئت‌های مذهبی فارس با اشاره به منویات رهبری معظم انقلاب پیرامون ضرورت مساوات و یاری رساندن مردم به یکدیگر در این شرایط خاص کشور افزود: کمک به ستاد دیه از مصادیق این نوع کمک‌هاست و ما علاوه بر ظرفیت هیاتهای مذهبی ، از کمک دانش آموزان مانند طرح یک قلک زندگی که در سنوات گذشته هم انجام شد برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استفاده خواهیم کرد.

