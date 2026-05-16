به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدیان ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای استان فارس هم با تاکید بر ضرورت کمک به زندانیان جرایم غیر عمد ، از این رویکرد و حرکت بعنوان یک فعل حسنه و ارزشمند یاد کرد و گفت: قطعا هیئت‌های مذهبی با همه ظرفیت و به ویژه با پشتیبانی و مشارکت مردم که این روزها در میدان دفاع از انقلاب و کشور حاظر به کارند، به یاری زندانیان جرایم غیر عمد خواهند آمد.

رئیس هیئت‌های مذهبی فارس با اشاره به منویات رهبری معظم انقلاب پیرامون ضرورت مساوات و یاری رساندن مردم به یکدیگر در این شرایط خاص کشور افزود: کمک به ستاد دیه از مصادیق این نوع کمک‌هاست و ما علاوه بر ظرفیت هیاتهای مذهبی ، از کمک دانش آموزان مانند طرح یک قلک زندگی که در سنوات گذشته هم انجام شد برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استفاده خواهیم کرد.