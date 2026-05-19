نذر یک نیکوکار در بافق لبخند آزادی بر لب دو زندانی نشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ستاد دیه استان یزد اعلام کرد: در آستانه عید قربان خیرِ بافقی، با نگاهی ژرف و انسانی به این عید بزرگ، آیین قربانی را به زیباترین شکل ممکن معنا کرد.

این نیکوکار بافقی طی تماس با واحد روابط عمومی و جذب کمک‌های خیرین ستاد مردمی دیه استان یزد، اعلام کرد که مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده برای ذبح قربانی را به نیت شادی روح پدر بزرگوارش، برای یک امر ماندگار اختصاص داده است.

با اهدای این مبلغ، گره از پرونده دو زندانی که به دلیل بدهی‌های مالی غیرعمد پشت میله‌های زندان بودند، گشوده شد.

این اقدام خداپسندانه نشان‌دهنده تعمیق فرهنگ والای نذورات مردمی است؛ مسیری که در آن هزینه‌های سنت‌های حسنه، مستقیماً صرف حل معضلات اجتماعی و بازگرداندن سرپرستان خانواده به کانون گرم خانه می‌شود. با این ایثار ماندگار، اکنون دو خانواده عید قربان امسال را نه در فراق، بلکه در کنار عزیزانشان جشن می‌گیرند.

شایان ذکر است شهرستان بافق همواره در پیشتازی برای امور خیرخواهانه و دستگیری از نیازمندان در استان یزد زبانزد بوده و مردم متدین این دیار، در ایامی همچون عید سعید قربان با پیوند معنویت و گره‌گشایی، حماسه‌هایی از جنس همدلی رقم می‌زنند.