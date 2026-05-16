به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی طرح پایگاه مطالعاتی «هم‌مسیر» برای مدارس دولتی ارائه شده تا با کاهش هزینه‌های آموزشی به ارتقای سطح تحصیلی دانش‌آموزان کمک کند.

در حالی که طرح «پانسیون مطالعاتی» تا پیش از این بیشتر در مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی اجرا می‌شد، پایگاه مطالعاتی «هم‌مسیر» اجرای این طرح را در مدارس دولتی آغاز کرده و ثبت‌نام دانش‌آموزان برای حضور در این برنامه در حال انجام است.

این طرح با هدف ایجاد فضای منظم و آرام برای مطالعه، افزایش تمرکز دانش‌آموزان و کمک به برنامه‌ریزی درسی طراحی شده و تلاش می‌کند امکاناتی را که پیش‌تر بیشتر در اختیار دانش‌آموزان مدارس غیردولتی قرار داشت، در مدارس دولتی نیز فراهم کند.

پانسیون مطالعاتی «هم‌مسیر» صرفا فضایی خاص برای مطالعه نیست، بلکه مجموعه‌ای از خدمات آموزشی و تربیتی را نیز در بر می‌گیرد؛ از برنامه‌ریزی درسی و نظارت بر روند مطالعه گرفته تا مشاوره و همراهی آموزشی با دانش‌آموزان. در این طرح، دانش‌آموزان در محیطی کنترل‌شده و به‌دور از عوامل حواس‌پرتی، ساعات مشخصی را به مطالعه اختصاص می‌دهند و روند پیشرفت آن‌ها نیز توسط مشاوران و مسئولان آموزشی پیگیری می‌شود.

مسئولان این طرح معتقدند اجرای پانسیون مطالعاتی در مدارس دولتی می‌تواند به کاهش فاصله آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزان کمک کند؛ به‌ویژه برای دانش‌آموزانی که در خانه امکان یا فضای مناسب برای مطالعه مستمر ندارند. این پایگاه به همت سازمان مدارس صدرا طراحی و برنامه‌ریزی شده و براساس سطح بندی دانش‌آموزان، یک سری تولید محتوا انجام شده که دست مدارس را باز می‌گذارد و به مدیران در راهبری بهتر مدرسه و دانش‌آموزان کمک می‌کند.

ایده از کجا شکل گرفت؟

برخی مدارس غیرانتفاعی در سال‌های اخیر جزء مدارس موفقی هستند که به نظر می‌رسد موفقیت آنها در گروی برگزاری پانسیون‌ها و اردوهای مطالعاتی است که معمولا در مدارس دولتی به دلیل در اختیار نداشتن هزینه و نیروی کافی، اجرا نمی‌شود. اما از قرار معلوم با هزینه کم‌تری می‌توان نمونه‌ای از این اردوهای مطالعاتی را در مدارس دولتی هم اجرا کرد. این پانسیون‌های مطالعاتی، فضای برنامه‌ریزی شده‌ای را برای درس خواندن فراهم کرده و برخلاف کلاس درس، روی مطالعه مفید و مدیریت زمان تمرکز دارد.

«هم مسیر» چکار می‌کند؟

پایگاه «هم مسیر» در دو بخش مجازی و حضوری اجرا می‌شود. در بخش مجازی، ابتدا فرایند ثبت نام دانش‌آموزان انجام شده، سپس در سه سطح مطالعاتی دسته بندی می‌شوند. بعد هم بسته به رشته و پایه‌ای که تحصیل می‌کنند، در گروه‌های جداگانه قرار می‌گیرند.

در این مرحله، بانک محتوایی «هم مسیر» به گونه‌ای طراحی شده که مدیران مدارس می‌توانند برای هر رشته و هر پایه تحصیلی، محتوای آموزشی و مشاوره‌ای خاصی را انتخاب کنند و با دانش‌آموزان به اشتراک بگذارند به طوری که با امتحانات مدرسه، نهایی و کنکور هم راستا باشد.

در قالب این پایگاه مطالعاتی، می‌توان برنامه روزانه، پشتیبانی مشاوره‌ای، رفع اشکال، دوره‌های جمع بندی و آزمونک‌های جامع، دانش‌آموزان را در گروه‌های درسی راهبری کرد. در این روزها باتوجه به تعطیلی مدارس و مجازی شدن آموزش، با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مسجد محل می‌توان پایگاه حضوری هم مسیر را هم ایجاد کرد و بخشی از خدمات مشاوره‌ای و رفع اشکال را با کمک کادر و دبیران دغدغه‌مند انجام داد.

تست آزمایشی روی ۱۰۰ مدرسه

یاسین آغازی، معاون علمی آموزشی سازمان مدارس صدرا درباره این مراکز می‌گوید: پایگاه «هم مسیر» هنوز به طور رسمی راه اندازی نشده و در مرحله ثبت نام در مدارس است. سال گذشته یک دوره آزمایشی از فعالیت این پایگاه در ایام امتحانات در ۱۰۰ مدرسه انجام شد. در حال حاضر، تعدادی از مدارس ثبت نام کرده‌اند و بعضی هم در حال تعامل برای ثبت نام هستند.

متوسط اول و دوم مخاطب هدف هستند

مخاطب این پایگاه، مدارس متوسطه اول و متوسطه دوم نظری هستند. محتوای لازم و مناسب برای مقطع متوسط اول آماده شده و مطالعات مرتبطی هم برای مقطع متوسطه دوم برای چهار رشته انسانی، معارف، ریاضی و تجربی انجام شده که با آغاز به کار این پایگاه‌ها، مدارس می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

محتوای تولید شده چه مواردی را شامل می‌شود؟

بسته‌های پشتیبانی محتواهای مشاوره‌ای و راهبری تحصیلی، بخش اصلی همین پانسیون‌ها و اردوهای مطالعاتی را شکل می‌دهند و می‌تواند دست مدیران مدارس دولتی را باز بگذارد تا مانند مدارس غیرانتفاعی، بحث اردوهای مطالعاتی را در دستور کار خود قرار دهند. درواقع، مهم‌ترین مسئله‌ای که در پانسیون‌های مطالعاتی مطرح می‌شود، همان بحث محتوای پشتیبان است که در دل آن، تلاش شده هر آنچه که دانش‌آموزان برای تحصیل به آن نیاز دارند، در اختیار آنها قرار گیرد.

این محتواها علاوه بر برنامه‌های روزانه‌ای که برای دانش‌آموزان طراحی کرده، آزمونک‌هایی را نیز برای هر درس اختصاص می‌دهد، و امکان گفتگو با مشاوران تحصیلی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند. درواقع، هر کدام از بسته‌های محتوایی پشتیبان، متناسب با هر مقطع تحصیلی برای دانش‌آموزان طراحی شده است. این محتوا در اختیار راهبر مدارس قرار داده و شیوه استفاده از راهبری و مشاوره تحصیلی هم به او آموزش داده می‌شود تا بتواند از این پکیج و این دسته محتوا و راهبری و مشاوره تحصیلی برای هدایت دانش‌آموزان استفاده کند.

بسته‌ها به طور مجازی هم کاربرد دارند؟

به گفته آغازی، این دوره‌های «هم مسیر» اساسا برای کلاس‌های حضوری مدارس طراحی شده‌اند اما با توجه به شرایط ویژه‌ای مانند جنگی که به تازگی پشت سر گذاشتیم و باعث شده هنوز هم مدارس به طور مجازی ادامه فعالیت می‌دهند، تصمیم بر آن شد تا پایگاه «هم مسیر» روی مدارس مجازی به طور آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی‌ها و ایده پردازی‌های کاملی برای این کار انجام شد و از چند مدلی که در سال‌های گذشته در جامعه آماری ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفری در دو دوره آزمایشی انجام شده بود، استفاده شد تا امکان برگزاری مجازی پانسیون‌های مطالعاتی در مدارس مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج و بازخوردهای این طرح مثبت بود و قرار شد بخشی از آن به صورت مجازی در مدارس در دستور کار قرار گیرد. همین امکان برگزاری مجازی این دوره‌های مطالعاتی، به مدیران مدارس اجازه می‌دهد تا دانش‌آموزان را در دوره‌های حساسی که باعث مجازی شدن آموزش می‌شود، رها نکنند و گام به گام با آنها پیش رفته و از آنها پشتیبانی کنند.

آینده حمایت تحصیلی برای مدارس دولتی

این تازه اول راه پایگاه‌های «هم مسیر» است که تلاش کرده بسته‌های پشتیبانی را برای دانش‌آموزان مدارس دولتی ارائه دهد تا آنها هم بتوانند هم پای دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی پیش روند. اما تلاش شده تا یک مدل واحد از این طرح ارائه شود که تمام مدارس دولتی کشور بتوانند از آن بهره‌مند شود. درواقع، تکه‌های پازل این طرح آماده است و فقط نیاز دارد که در سال‌های پیش رو تکمیل و به یک دوره تربیت راهبر تحصیلی تبدیل شود.

حتی قرار است یک دوره تربیتی برای راهبران مدارس دولتی هم برگزار شود تا به لحاظ تسلط بر اصول مشاوره تحصیلی و اجرای نکات عملیاتی، بتوانند به دانش‌آموزان کمک کنند. حتی در چشم‌انداز این طرح، می‌توان متصور شد که یک دوره راهبری سالانه برای تربیت راهبران مدارس برگزار شود و متناسب با آنچه فرا می‌گیرند، بتوانند محتواهای تولید شده را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند که این، به نوبه خود منجر به ارتقا و راهبری درست تحصیلی می‌شود.