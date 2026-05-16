مرادی: پیگیری حقوقی جنایت مدرسه شجره طیبه میناب ادامه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، آن را «سندی بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی» دانست و اظهارکرد: ثبت گسترده دادخواست‌ها از سراسر کشور نشان‌دهنده حساسیت عمیق مردم نسبت به این موضوع و ضرورت پیگیری حقوقی و حمایت جدی از خانواده‌های شهدا و بازماندگان است.

وی با قدردانی از حضور مسئولان و چهره‌های ملی در شهرستان میناب و در جوار شهدای این حادثه، افزود: این حضور گسترده نشان‌دهنده انجام یک وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی در قبال این رویداد تلخ است.

مرادی با بیان اینکه این حادثه می‌تواند به عنوان «سندی بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی» مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: برخی تلاش‌ها برای زیر سؤال بردن حقوق بشر در ایران با وقوع این رخداد و واکنش‌های مردمی و ملی، بی‌اساس بودن این ادعاها را آشکار کرد.

مرادی با اشاره به ثبت گسترده دادخواست‌ها در سطح کشور گفت: بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۵۰ هزار دادخواست در این زمینه توسط افراد مختلف ثبت شده که نشان‌دهنده حساسیت بالای مردم نسبت به این موضوع است؛ حتی کسانی که تخصص حقوقی نداشتند نیز با انگیزه انسانی و عاطفی در این مسیر مشارکت کرده‌اند.

نماینده مردم هرمزگان همچنین از تلاش‌ها و حضور مسئولان شهرستانی از جمله فرماندار و دادستان میناب و سایر مدیران محلی قدردانی کرد و افزود: این همراهی‌ها نقش مهمی در تسکین آلام خانواده‌های آسیب‌دیده داشته است.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به خانواده‌های شهدا و بازماندگان این حادثه تأکید کرد و گفت: تجربه‌های مشابه نشان داده است که در صورت عدم پیگیری مستمر، بخشی از خانواده‌ها احساس فراموشی و بی‌توجهی خواهند داشت.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به مسائل اجتماعی و حمایتی از بازماندگان شد و از لزوم ثبت روایت‌های میدانی و انسانی از این حادثه، به‌ویژه از زبان بازماندگان، برای انتقال دقیق واقعیت‌ها در آینده سخن گفت.