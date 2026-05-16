۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

تصمیمات جدید برای تامین نقدینگی و ارز دارو

وزیر بهداشت، از اتخاذ تصمیمات جدید برای تامین نقدینگی و ارز صنعت دارو خبر داد و گفت: حمایت بیمه‌ها باید افزایش یابد تا فشار گرانی دارو به مردم منتقل نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در حاشیه آیین افتتاح ۱۹۸ طرح بهداشتی، درمانی و مراکز سراج، اظهار داشت: بخشی از مشکلات حوزه دارو ناشی از مسائل اقتصادی، تامین ارز و آسیب به زنجیره تامین مواد اولیه است. طی هفته گذشته جلسات متعددی با حضور رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد و تصمیمات خوبی در زمینه تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز صنعت دارو اتخاذ شد.

وی افزود: برای جلوگیری از توقف تولید دارو، باید افزایش هزینه‌های تولید جبران شود و در عین حال سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه دارو افزایش یابد تا فشار اقتصادی به مردم منتقل نشود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: با تصمیمات اتخاذ شده و حمایت‌های صورت‌گرفته، روند تامین دارو و کاهش کمبودهای دارویی در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

ظفرقندی یادآور شد: در آغاز هفته سلامت، ۱۶۰ پروژه در حوزه بهداشت شامل خانه‌های بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت، بخش‌های بهداشت محیط، پانسیون‌های پزشکان و همچنین مراکز درمانی و تجهیزاتی مانند سی‌تی‌اسکن افتتاح شد.

وی افزود: همچنین ۱۰ مرکز «سراج» با هدف حمایت از سلامت روانی و اجتماعی در کشور به بهره‌برداری رسید که پیام آن استمرار حرکت رو به جلو نظام سلامت، حتی در شرایط دشوار و بحران‌ها است.

وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت روان در کنار سلامت جسم، تصریح کرد: اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم، تنها سلامت جسم افراد کافی نیست و باید سلامت روان و مسائل اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. مراکز سراج با رویکرد محله‌محور به موضوعاتی همچون فقر، مشکلات تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی و مسائل روانی خانواده‌ها می‌پردازند.

ظفرقندی ادامه داد: امروز کشورهای مختلف از این مدل بازدید و الگوبرداری می‌کنند و تاکنون نزدیک به ۱۱۰ مرکز سلامت روانی و اجتماعی در کشور راه‌اندازی شده است. تکمیل و توسعه این مراکز می‌تواند گام بزرگی در ارتقای سلامت روان و اجتماعی کشور باشد.

وی درباره توسعه خدمات روانپزشکی نیز گفت: در شرایط بحران و فشارهای اجتماعی، آسیب‌های روانی افزایش پیدا می‌کند و ضروری است علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، مراکز علمی و تخصصی برای ارائه خدمات به مردم فراهم شود. در همین راستا، مراکز سراج ایجاد شده‌اند و در صورت نیاز، بیماران به مراکز تخصصی روانپزشکی ارجاع داده می‌شوند.

وزیر بهداشت در پایان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمان روانپزشکی خاطرنشان کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جدید در حوزه روانپزشکی آماده افتتاح هستند و در بسیاری از بیمارستان‌ها نیز تخت‌های ویژه روانپزشکی ایجاد شده است.

حبیب احسنی پور

