تصمیمات جدید برای تامین نقدینگی و ارز دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در حاشیه آیین افتتاح ۱۹۸ طرح بهداشتی، درمانی و مراکز سراج، اظهار داشت: بخشی از مشکلات حوزه دارو ناشی از مسائل اقتصادی، تامین ارز و آسیب به زنجیره تامین مواد اولیه است. طی هفته گذشته جلسات متعددی با حضور رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد و تصمیمات خوبی در زمینه تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز صنعت دارو اتخاذ شد.
وی افزود: برای جلوگیری از توقف تولید دارو، باید افزایش هزینههای تولید جبران شود و در عین حال سهم بیمهها در پرداخت هزینه دارو افزایش یابد تا فشار اقتصادی به مردم منتقل نشود.
وزیر بهداشت تاکید کرد: با تصمیمات اتخاذ شده و حمایتهای صورتگرفته، روند تامین دارو و کاهش کمبودهای دارویی در مسیر اصلاح قرار گرفته است.
ظفرقندی یادآور شد: در آغاز هفته سلامت، ۱۶۰ پروژه در حوزه بهداشت شامل خانههای بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت، بخشهای بهداشت محیط، پانسیونهای پزشکان و همچنین مراکز درمانی و تجهیزاتی مانند سیتیاسکن افتتاح شد.
وی افزود: همچنین ۱۰ مرکز «سراج» با هدف حمایت از سلامت روانی و اجتماعی در کشور به بهرهبرداری رسید که پیام آن استمرار حرکت رو به جلو نظام سلامت، حتی در شرایط دشوار و بحرانها است.
وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت روان در کنار سلامت جسم، تصریح کرد: اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم، تنها سلامت جسم افراد کافی نیست و باید سلامت روان و مسائل اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. مراکز سراج با رویکرد محلهمحور به موضوعاتی همچون فقر، مشکلات تحصیلی، آسیبهای اجتماعی و مسائل روانی خانوادهها میپردازند.
ظفرقندی ادامه داد: امروز کشورهای مختلف از این مدل بازدید و الگوبرداری میکنند و تاکنون نزدیک به ۱۱۰ مرکز سلامت روانی و اجتماعی در کشور راهاندازی شده است. تکمیل و توسعه این مراکز میتواند گام بزرگی در ارتقای سلامت روان و اجتماعی کشور باشد.
وی درباره توسعه خدمات روانپزشکی نیز گفت: در شرایط بحران و فشارهای اجتماعی، آسیبهای روانی افزایش پیدا میکند و ضروری است علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، مراکز علمی و تخصصی برای ارائه خدمات به مردم فراهم شود. در همین راستا، مراکز سراج ایجاد شدهاند و در صورت نیاز، بیماران به مراکز تخصصی روانپزشکی ارجاع داده میشوند.
وزیر بهداشت در پایان با اشاره به توسعه زیرساختهای درمان روانپزشکی خاطرنشان کرد: بیمارستانها و مراکز درمانی جدید در حوزه روانپزشکی آماده افتتاح هستند و در بسیاری از بیمارستانها نیز تختهای ویژه روانپزشکی ایجاد شده است.
نظر شما