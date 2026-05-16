«خیابان با شما، میدان با ما»؛ بازخوانی فلسفه حضور مردم در میادین

حجتالاسلام والمسلمین رسول خضرلو در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فلسفه حضور گسترده و خودجوش مردم در میادین و خیابانهای کشور در ماههای اخیر، اظهار داشت: این حضور آگاهانه و مومنانه، ریشه در عمق باورهای دینی و تاریخی ملت ایران دارد و بیتردید تاسی به سیره عملی رسول گرامی اسلام (ص) در سختترین لحظات تاریخ صدر اسلام است.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی ایران از جهات بسیاری یادآور روزهای پرالتهاب جنگ احزاب (خندق) در مدینه النبی است، تصریح کرد: در آن مقطع حساس، مسلمانان با سه هزار نیرو در برابر ائتلاف دههزار نفری دشمن صف آرایی کرده بودند و درست در همین لحظه بحرانی، یهودیان بنیقریظه با شکستن پیمان خود، امنیت داخلی مدینه را به خطر انداختند.
رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی در آذربایجانشرقی، عهدشکنی یهود در پشت جبهه را یکی از برجستهترین عوامل تهدیدکننده پیروزی مسلمانان دانست و افزود: در چنین شرایط دشواری، پیامبر اعظم (ص) با هوشمندی کامل، تاکتیکی بدیع و تأثیرگذار را به کار بستند که امروز نیز میتوانیم نمونه عینی آن را در راهپیماییهای شبانه مردم ایران مشاهده کنیم.
خضرلو با تشریح جزئیات این تاکتیک نبوی، خاطرنشان کرد: حضرت محمد (ص) ابتدا امام علی (ع) را به فرماندهی جبهه جنگ منصوب کردند، سپس «زید بن حارثه» را فراخواندند و ۵۰۰ نفر از رزمندگان را در قالب ۱۰ گروه ۵۰ نفره سازماندهی نمودند. فرمان پیامبر این بود که این گروهها هر شب در کوچه و خیابانهای مدینه به راهپیمایی بپردازند و با صدای بلند تکبیر گویند.
وی ادامه داد: این حرکت هوشمندانه، چنان ولولهای در مدینه ایجاد کرد که ترس و وحشتی عمیق در دل وطنفروشان و یهودیان عهدشکن انداخت. به گونهای که شبهای مدینه با وجود استقرار سپاه اصلی در سنگرهای جنگ احزاب، از غوغای گروههای تکبیرگو پر میشد و معادلات روانی دشمن را به کلی برهم زد.
رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی در آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه این تاکتیک پیامبرانه، نقش تعیینکنندهای در پیروزی نهایی مسلمانان ایفا کرد، اظهار داشت: در واقع رسول خدا (ص) با این ابتکار عمل، هم امنیت داخلی مدینه را تأمین کرد و هم روحیه دشمن را در هم شکست. این همان مفهومی است که امروز با عبارت «خیابان با شما، میدان با ما» از آن یاد میشود.
خضرلو در پایان با اشاره به تجمعات پرشور و متعدد مردم ایران در میادین و خیابانهای کشور، گفت: مردم آگاه ایران امروز نیز با الهام از همان تاکتیک نبوی، با حضور خود در پشت جبهه، امنیت داخلی را تضمین کرده و ترس و اضطراب را به دل دشمنان داخلی و خارجی میاندازند؛ درست همانگونه که گروههای تکبیرگوی شبانه مدینه در جنگ احزاب، زمینهساز فتح و پیروزی شدند.
