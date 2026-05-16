۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

 ۱۰۳ تولد زنده در مرکز ناباروری بیرجند ثبت شد

بیرجند- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: سال گذشته چهار هزار و ۸۰ مراجعه به مرکز ناباروری بیرجند انجام شد که در نتیجه آن ۱۰۳ تولد زنده به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال احمدی ظهر شنبه در نشست هفته سلامت، جمعیت و اهدای عضو اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ مورد مرگ مغزی و اهدای عضو در خراسان جنوبی ثبت شد و بیماران زیادی در انتظار دریافت عضو پیوندی با رنج و سختی زندگی می‌کنند، بنابراین فرهنگ‌سازی در حوزه اهدای عضو ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز ناباروری در استان افزود: در حال حاضر سه مرکز ناباروری در شهرهای طبس، فردوس و بیرجند فعال است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در مرکز ناباروری بیرجند طی سال گذشته چهار هزار و ۸۰ مراجعه انجام شده که در نتیجه آن ۱۰۳ تولد زنده اتفاق افتاده است.

احمدی ادامه داد: از ابتدای راه‌اندازی مرکز ناباروری بیرجند تاکنون بیش از ۴۰۰ تولد ثبت شده است.

وی با اشاره به بیماران خاص در استان گفت: تاکنون ۱۵۰ نوع بیماری به عنوان بیماری خاص ثبت شده و عمده بیماران خاص استان را بیماران دیابتی تشکیل می‌دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: از مجموع بیش از ۱۴ هزار بیمار خاص در سطح استان، ۱۲ هزار و ۱۷۱ نفر مبتلا به دیابت هستند.

احمدی با اشاره به تأمین پزشکان متخصص برای استان اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۶۷ پزشک متخصص برای خراسان جنوبی تأمین شده، اما همچنان به ویژه در شهرستان‌ها با کمبود پزشک متخصص مواجه هستیم.

وی در حوزه توانبخشی نیز گفت: سال گذشته بیش از ۵۰ مورد تجهیزات فیزیوتراپی در سطح استان توزیع شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در بخش صدور مجوزها، ۵۱۶ پرونده درخواست موافقت اصولی بررسی شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: در سال گذشته هزار و ۱۴۱ بازدید نظارتی انجام شد که حاصل آن ثبت ۸۲ تخلف، چهار مورد تعطیلی و سه مورد صورت‌جلسه پلمب بوده است.

وی ارزش تجهیزات پزشکی تأمین شده در سال گذشته را ۷۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تجهیزات پزشکی در سطح استان به صورت متمرکز مدیریت می‌شود که این اقدام سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته است.

