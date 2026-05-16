واکسیناسیون بیش از ۲هزار قلاده سگ علیه بیماری هاری در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرگزی از اجرای مستمر برنامههای پیشگیری و کنترل بیماری هاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲ هزار و ۳۹۹ قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت هاری بهعنوان یکی از بیماریهای ویروسی مشترک بین انسان و دام (زئونوز) اظهار داشت: هاری بیماریای کشنده اما کاملاً قابل پیشگیری است که کنترل آن مستلزم واکسیناسیون هدفمند جمعیت سگهای صاحبدار و مدیریت اصولی سگهای بلاصاحب است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز در مجموع ۱۰ هزار و ۲۵۴ نوبت مایهکوبی دام علیه بیماری هاری در سطح استان انجام شده که نشاندهنده پوشش گسترده و اهتمام جدی دامپزشکی در صیانت از سرمایههای دامی و حفظ سلامت عمومی است.
سرگزی با تأکید بر اینکه واکسیناسیون مستمر و رایگان سگهای صاحبدار از مؤثرترین راهکارهای قطع زنجیره انتقال ویروس هاری به انسان است، تصریح کرد: این اقدامات در چارچوب برنامه ملی کنترل هاری و با بهرهگیری از توان کارشناسان فنی دامپزشکی در حال اجراست.
وی همچنین نقش مشارکت مردمی را در موفقیت برنامههای پیشگیرانه بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: صاحبان سگها موظفاند نسبت به واکسیناسیون سالیانه حیوانات خود اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک عصبی در حیوانات، مراتب را سریعاً به شبکههای دامپزشکی اطلاع دهند.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به همکاری بینبخشی با شهرداریها، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مسئول در قالب کارگروههای تخصصی، تأکید کرد: کنترل پایدار بیماری هاری نیازمند عزم همگانی، مدیریت علمی جمعیت حیوانات ناقل و استمرار برنامههای ایمنسازی است تا از بروز موارد انسانی و خسارات اقتصادی جلوگیری شود.
نظر شما