توقیف ۲۶ خودرو شوتی در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی سوار طی هفته گذشته، ماموران پلیس زابل، تعداد ۲۶دستگاه خودروی متخلف را که با نصب تجهیزات و دستکاری غیرمتعارف در وسیله نقلیه خود، با ایجاد صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و مخاطره آمیز، موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند، را بر اساس قانون، توقیف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل ضمن اخطار به مراکز و تعمیرگاه هایی که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت دارند، افزود: حفظ امنیت و آرامش شهروندان همواره از اولویت‌های پلیس بوده و در این خصوص از هیچ گونه اقدامی فروگذار نخواهد شد و پلیس با کلیه خودروهای شوتی که با نقض قوانین، ایجاد آلودگی صوتی و رانندگی پر خطر، موجب سلب آسایش شهروندان می شوند، مطابق قانون برخورد و در صورت توقیف، خودوری آنها به پارکینگ منتقل و به مدت یک ماه توقیف خواهد شد.