هشدار محیط زیست: مراقب گاندوهای مادر در فصل زادآوری باشید

الهام آبتین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با شروع فصل زادآوری گاندوها از اسفند تا مرداد، رفتار این خزنده به شدت تغییر میکند و تهاجمی میشود.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، گاندوهای مادر در این ماهها برای محافظت از تخم و نوزادان خود، نسبت به حضور انسان بسیار حساس و خطرناک میشوند.
وی تأکید کرد: گاندوها در بقیه طول سال گونهای آرام و منزوی هستند، اما غریزه مادری در این فصل آنها را به مدافعانی پرخاشگر تبدیل میکند.
آبتین از ساکنان جنوب شرق استان، به ویژه روستاییان نزدیک به رودخانههای باهوکلات، سرباز و کاجو خواست که به هیچ عنوان به هوتکها و منابع آبی نزدیک نشوند.
وی با هشدار درباره کودکان گفت: بچهها به دلیل ناآگاهی از حضور تمساح، ممکن است برای شنا یا بازی راهی این نقاط شوند.
آبتین از خانوادهها خواست مراقبت از فرزندانشان را در این فصل دوچندان کنند.
وی در پایان از مردم خواست اگر گاندویی را خارج از زیستگاه اصلیاش دیدند، فوراً با شماره ۱۵۴۰ تماس بگیرند یا به نزدیکترین اداره محیط زیست خبر بدهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: نصب تابلوهای هشدار و آموزش چهره به چهره در مناطق حساس آغاز شده، اما همکاری مردم تنها راه پیشگیری از حادثه است.
