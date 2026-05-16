پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در پیامی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی را به تلاشگران این حوزه تبریک گفت.
متن پیام اخلاقی به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
بیستوهفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات و تلاشهای متعهدانه و اثر بخش دستاندرکاران و همکاران ارجمند این حوزه با اهمیت است. این روز همچنین مناسبتی است برای تعمق در کارکردهای ارزشمند کنشگران این عرصه در تحقق اهداف والای سازمانها و تاکید بر درک صحیح از شرایط و فضای درونی و محیط بیرونی و ارائه راهکارهای نوین و خلاقانه برای تعالی روزافزون بانک.
در بانک بزرگ و دیرپای تجارت بر این باور هستیم که وظیفه مدیریت روابط عمومی صرفا اطلاعرسانی و تبلیغات نیست بلکه بازتابدهنده رفتار و عمل مدیران و کارکنان بانک در درک صحیح از برنامهها و سیاستهای بانک و انجام بهینه وظایف و مأموریتهای محوله و نیز ایجاد علقهها و پیوندهای انسانی ارزشمند و ارزشآفرین برای بانک است.
بیتردید بدون حضور موثر این عزیزان، ارتباطات مناسب سازمانی از قوام و دوام لازم و کارآمد برخوردار نبوده و سازمان با چالشهای متعدد در تحقق اهداف و مأموریتهای خود مواجه خواهد شد.با ادای احترام به خبرنگاران عزیزی که در جنگ تحمیلی سوم به فیض عظمای شهادت نائل شدند؛ شایسته است ضمن تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی به یکایک دستاندرکاران محترم این حوزه مهم، از درگاه حضرت احدیت توفیقات روزافزون را برای ایشان مسئلت نمایم».
هادی اخلاقی فیض آثار
