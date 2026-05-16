  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

مدیرعامل بانک تجارت در پیامی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی را به تلاش‌گران این حوزه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در پیامی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی را به تلاش‌گران این حوزه تبریک گفت.

متن پیام اخلاقی به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

بیست‌وهفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات و تلاش‌های متعهدانه و اثر بخش دست‌اندرکاران و همکاران ارجمند این حوزه با اهمیت است. این روز همچنین مناسبتی است برای تعمق در کارکردهای ارزشمند کنشگران این عرصه در تحقق اهداف والای سازمان‌ها و تاکید بر درک صحیح از شرایط و فضای درونی و محیط بیرونی و ارائه راهکارهای نوین و خلاقانه برای تعالی روزافزون بانک.

در بانک بزرگ و دیرپای تجارت بر این باور هستیم که وظیفه مدیریت روابط عمومی صرفا اطلاع‌رسانی و تبلیغات نیست بلکه بازتاب‌دهنده رفتار و عمل مدیران و کارکنان بانک در درک صحیح از برنامه‌ها و سیاست‌های بانک و انجام بهینه وظایف و مأموریت‌های محوله و نیز ایجاد علقه‌ها و پیوندهای انسانی ارزشمند و ارزش‌آفرین برای بانک است.

بی‌تردید بدون حضور موثر این عزیزان، ارتباطات مناسب سازمانی از قوام و دوام لازم و کارآمد برخوردار نبوده و سازمان با چالش‌های متعدد در تحقق اهداف و مأموریت‌های خود مواجه خواهد شد.با ادای احترام به خبرنگاران عزیزی که در جنگ تحمیلی سوم به فیض عظمای شهادت نائل شدند؛ شایسته است ضمن تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی به یکایک دست‌اندرکاران محترم این حوزه مهم، از درگاه حضرت احدیت توفیقات روزافزون را برای ایشان مسئلت نمایم».

هادی اخلاقی فیض آثار

کد مطلب 6831654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها