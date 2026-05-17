به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، در پیامی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت‌ماه، روز روابط‌عمومی و ارتباطات، این روز را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

روابط عمومی، علاوه بر جایگاه ویژه‌ای که در اطلاع‌رسانی عمومی دارد، می‌تواند نقش مهمی در ارائه اطلاعات مفید از افکار عمومی برای برنامه‌ریزی مسئولان ایفا کند. بر این اساس، روابط عمومی‌ها باید همگام با دانش روز و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، علاوه بر تسریع در امر اطلاع‌رسانی، مدیران را در اتخاذ تصمیم‌های صحیح و شایسته یاری دهند.

نام‌گذاری روزی با عنوان «روز ارتباطات و روابط عمومی» نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این حوزه است. بنابراین، وظایف روابط عمومی باید متناسب با شرایط روز و پیشرفت‌های موجود، همواره به‌روز شوند.

روایت درست، مستند و به‌هنگام از واقعیت‌های میدانی، تبیین دستاوردهای سازمان اورژانس و بازنمایی تلاش‌های همکاران اورژانس ۱۱۵ در سراسر کشور، به‌ویژه در مقاطع حساس همچون جنگ تحمیلی سوم و تجاوز رژیم صهیونیستی و رژیم تروریستی آمریکا، امروز به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.

اینجانب، ضمن تبریک این روز فرخنده به مدیران، کارشناسان، فعالان رسانه‌ای و همه تلاشگران عرصه روابط عمومی در سازمان اورژانس و اورژانس‌های سراسر کشور، از زحمات مؤثر، دلسوزانه و مسئولانه آنان قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همگان، توفیق، عزت و استقامت در مسیر اطلاع‌رسانی صحیح، امیدآفرینی و خدمت‌رسانی صادقانه مسئلت دارم.