۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

رشد ۲۳ درصدی اعتبارات هزینه‌ای آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۵

تبریز – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای استان به ۳.۲۵ همت در سال ۱۴۰۵ خبر داد که نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز شنبه در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ استان اظهار کرد: ایجاد تعادل در توزیع اعتبارات هزینه‌ای متناسب با وظایف دستگاه‌های اجرایی و همچنین تأمین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان با لحاظ بار مالی اجرای بخشنامه‌های مربوطه از جمله سیاست‌های اصلی در توزیع اعتبارات هزینه‌ای سال جاری است.

وی افزود: افزایش سرانه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی متناسب با منابع موجود، تأمین مانده مرخصی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۴ و قبل از آن، رعایت سقف تعداد پرسنل دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۵ و لحاظ مجوزهای استخدامی جدید از دیگر موارد مورد توجه در این بخش است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به الزامات قانونی بودجه هزینه‌ای سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس ماده ۳۹ ضوابط اجرایی، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پرداخت هزینه‌های آب و برق مصرفی را از محل اعتبارات خود در اولویت قرار دهند.

فتح‌زاده ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی همچنین مجاز هستند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای استقرار سامانه مدیریت سبز و حداکثر سه در هزار از این اعتبارات را برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای دستگاه اختصاص دهند.

وی تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه جاری استان را پنج هزار و ۵۶۶ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، چهار هزار و ۲۶۸ نفر رسمی و پیمانی، ۸۳۹ نفر قراردادی کارمعین و کارگری موقت و ۴۵۹ نفر نیز نیروهای امریه و طرح تعهد خدمت پزشکی و پیراپزشکی هستند.

فتح‌زاده همچنین از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خبر داد و گفت: این اعتبارات در سال ۱۴۰۵ به ۶.۸۴ همت رسیده است.

وی تأمین اعتبار پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و قابل بهره‌برداری در سال ۱۴۰۵، پرداخت مطالبات پروژه‌های خاتمه‌یافته سال‌های گذشته، تأمین اعتبار الزامات قانونی سال جاری و در نظر گرفتن کسری تخصیص سال ۱۴۰۴ را از مهم‌ترین مبانی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان عنوان کرد.

کد مطلب 6831707

