به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه در دومین جلسه شورای برنامه ‌ریزی آذربایجان‌ شرقی در سال ۱۴۰۵ با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همراهی نمایندگان مجلس کمک می‌کند برنام ه‌های توسعه‌ای استان با هماهنگی و سرعت بیشتری پیش برود و بسیاری از مسائل شهرستانی و استانی با تعامل و پیگیری مشترک حل شود.

پیگیری تبدیل استان به مسیر جایگزین حمل‌ و نقل کشور

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و ضرورت تقویت مسیرهای جایگزین حمل ‌و نقل کشور گفت: از همان زمان بروز مشکلات در بنادر جنوبی، تنگه هرمز و خلیج فارس، این موضوع را در سطح دولت پیگیری کرده‌ایم تا آذربایجان ‌شرقی بتواند نقش جایگزین کشور را در کریدورهای ارتباطی ایفا کند.

استاندار آذربایجان ‌شرقی افزود: در همین راستا دیدارها و مکاتباتی با مسئولان ملی از جمله زیر امور اقتصادی و دارائی انجام شده تا بتوانیم جایگاه استان را در مسیرهای ارتباطی ترکیه و اوراسیا تقویت کنیم.

سرمست تأکید کرد: آذربایجان‌ شرقی این ظرفیت را دارد که علاوه بر تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز استان، برای شمال‌ غرب و حتی بخشی از کشور نیز نقش تأمین ‌کننده ایفا کند، اما تحقق این هدف نیازمند تکمیل سریع زیرساخت ‌های ارتباطی است.

وی ادامه داد: باید پروژه ‌هایی که امکان بهره ‌برداری سریع‌تر دارند در اولویت قرار گیرند و آزادراه‌ ها و مسیرهای ارتباطی مهم استان با جدیت بیشتری دنبال شوند.

تأکید بر تکمیل کریدورهای جاده‌ای و مرزی

استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به اهمیت کریدور تبریز ـ بازرگان گفت: این مسیر یکی از مهم‌ ترین کریدورهای ارتباطی کشور است و ۹ کیلومتر باقی ‌مانده مسیر صوفیان تا شوردرق باید با جدیت تکمیل و هرچه سریع‌ تر به بهره‌ برداری برسد.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل مسیر مرند ـ جلفا و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس تأکید کرد و افزود: بخش باقی ‌مانده این مسیر با مشارکت منطقه آزاد ارس باید به اتمام برسد تا ظرفیت ‌های اقتصادی و ترانزیتی منطقه بیش از پیش فعال شود.

سرمست با اشاره به اهمیت ملی کریدور ارس و مسیر کلاله ـ جلفا تصریح کرد: خوشبختانه اجماع لازم در دولت، نهادهای حاکمیتی و حتی شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت این کریدور ایجاد شده و اکنون نیازمند پیگیری مستمر برای تکمیل آن هستیم.

لزوم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل استان

وی در ادامه به وضعیت ناوگان حمل ‌و نقل استان اشاره کرد و گفت: فرسودگی ناوگان حمل ‌و نقل آذربایجان ‌شرقی نسبت به میانگین کشوری بالاست و باید برای نوسازی کشنده ‌ها و ناوگان باری اقدامات جدی انجام شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: هماهنگی‌ هایی با دولت ترکیه انجام شده و پیگیری ‌هایی نیز در سطح دولت در حال انجام است تا بتوانیم در حوزه حمل ‌و نقل و تأمین اقلام اساسی به موفقیت‌ های مهمی دست یابیم.

انتقاد از تأخیر پروژه ‌های آزادراهی

وی همچنین با اشاره به پروژه ‌های مهم آزاد راهی استان گفت: قطعه ۶ آزادراه تبریز ـ ارومیه اهمیت بالایی دارد و باید با سرعت بیشتری اجرا شود. در مورد کنارگذر ایلخچی نیز از طولانی شدن پروژه و عدم پایبندی به زمان ‌بندی‌های اعلام شده گلایه ‌مند هستم و این پروژه باید با جدیت فعال شود، چرا که در کریدور جنوب به شمال نقش مهمی ایفا می‌کند.

سرمست بر تکمیل آزادراه هشترود ـ مراغه نیز تأکید کرد و گفت: مدیران باید به وعده ‌ها و زمان ‌بندی ‌هایی که در جلسات ارائه می‌کنند پایبند باشند. اعتقاد دارم به جای ارائه گزارش‌ های طولانی، باید چند پروژه اولویت ‌دار و ستاره ‌دار مشخص شود و همه توان اجرایی استان برای تکمیل آنها به کار گرفته شود.

وی افزود: پروژه‌ هایی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید در اولویت اصلی تکمیل قرار گیرند تا هرچه سریع ‌تر به بهره‌ برداری برسند.

توسعه حمل‌ونقل ریلی در اولویت استان

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه حمل‌ و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: اتصال خاوران به تبریز و مسیر تبریز تا چشمه ‌ثریا از مهم‌ ترین برنامه‌ های ریلی استان است و راه ‌آهن بستان‌آباد ـ سراب نیز باید با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین از پیگیری موضوع بهسازی و روکش آزادراه تبریز ـ زنجان خبر داد و اظهار کرد: در سطح وزارت راه و شهرسازی تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ شده و رئیس سازمان راهداری نیز برای اجرای پروژه و جذب سرمایه‌ گذار قول مساعد داده است تا این مسیر که دروازه ورودی استان محسوب می‌شود بهسازی شود.

دستور به نظارت مستمر بر پروژه ‌ها

سرمست خطاب به معاون عمرانی استانداری تأکید کرد: برای پروژه‌ های مهم استان بازدیدهای هفتگی و ماهانه انجام شود و گزارش مستمر پیشرفت پروژه‌ها در جلسات شورای برنامه ‌ریزی ارائه شود. برخی مواقع نیز نیاز به بازدیدهای سرزده وجود دارد تا اختلاف میان گزارش ‌های ارائه شده و وضعیت واقعی پروژه ‌ها به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که استان بتواند نقش جایگزین خود را در کریدورهای ارتباطی کشور به ‌خوبی ایفا کند و این موضوع نیازمند تکمیل زیرساخت‌ ها و هماهنگی همه دستگاه ‌ها است.

بازسازی زیرساخت‌ های آسیب ‌دیده و وضعیت فرودگاه تبریز

استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به خسارت‌ های وارد شده در جنگ تحمیلی سوم گفت: در این شرایط، هم فرودگاه، هم آزادراه تبریز ـ زنجان، جاده قدیم میانه و برخی مسیرهای ریلی دچار آسیب شده بودند که اقدامات لازم برای بازسازی آنها انجام شد.

وی افزود: فرودگاه تبریز از دو هفته گذشته آماده ارائه خدمات است، اما به دلیل برخی ملاحظات وزارت راه، هنوز پروازها عملیاتی نشده و به محض فراهم شدن شرایط، فعالیت پروازها از سر گرفته خواهد شد.

سرمست همچنین بر تسریع در تکمیل پل هشترود تأکید کرد و گفت: واریانت ایجاد شده نباید ما را از اصل پروژه غافل کند و این پل باید هرچه سریع‌ تر به بهره‌ برداری برسد.

تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری و مولدسازی

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت تفویض اختیار دولت اظهار کرد: تلاش می‌کنیم از اختیارات واگذار شده برای رفع موانع اجرایی استفاده کنیم و در همین راستا از سرمایه‌ گذاران و فعالان حوزه حمل ‌و نقل نیز استقبال می‌کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تسهیلات اشتغال نهادهای حمایتی گفت: برای دستگاه ‌ها باید بازه زمانی مشخصی جهت جذب تسهیلات تعیین شود و هر دستگاهی که عملکرد موفق ‌تری در جذب داشته باشد، سهم بیشتری دریافت کند.

وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه‌ های نیمه ‌تمام تأکید کرد و افزود: دستگاه ‌ها موظف به همکاری در این زمینه هستند و در صورت عدم همکاری، سازمان امور اقتصادی و دارایی رأساً ورود خواهد کرد.

سرمست جذب اعتبارات ملی و مشارکت بخش خصوصی را از دیگر اولویت‌ های استان عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ ها باید اهتمام بیشتری برای جذب اعتبارات پروژه ‌های ملی و مشارکت سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی داشته باشند.

شورای برنامه‌ ریزی؛ مرجع اصلی تصمیم‌ گیری توسعه استان

وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای برنامه‌ ریزی مهم ‌ترین مرجع تصمیم‌ گیری درباره طرح‌ های توسعه‌ای استان است و مدیران موظفند شخصاً در این جلسات حضور داشته باشند.

گفتنی است در پایان این جلسه، ۲۴ مصوبه در حوزه زیربنایی و توزیع اعتبارات استانی به تصویب رسید.