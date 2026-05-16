به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان بیان کرد: شهرداران در سطح استان در کنار اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهر، یک برنامه راهبردی توسعه‌محور برای شهرهای خود داشته و از برندسازی در حوزه خدمت و ثبت آن در حافظه تاریخی شهروندان غافل نشوند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های فکری و اقتصادی نخبگان افزود: مدیران شهری از ظرفیت فکری و علمی اساتید حوزه مدیریت شهری و همچنین ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تحقق این استراتژی بهره ببرند.

استاندار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جنگی پیش آمده و هدف قرار گرفتن بخشی از زیرساخت های استان و مناطق مسکونی در سطح استان، انتظار می رود شهرداران در تمامی شهرهای استان و علی الخصوص در کلانشهر تبریز با بهره گیری از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری های استان با قاطعیت و جدیت بیشتری ورود کنند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: به صفر رساندن ترک تشریفات در معاملات سازمان همیاری شهرداری های استان نشانه سلامت عملکرد سازمانی، و افزایش بودجه از ۶٧ میلیارد تومان به ١٣۵ میلیارد تومان طی یک سال گذشته بیانگر رویکرد بالنده و تأمین درآمد پایدار از سوی این سازمان است.

سرمست در ادامه سخنان خود تأکید کرد: سازمان همیاری شهرداری های استان مجموعه ای فراگیر برای تأمین نیازهای کل استان است که باید با نگاه جامع و سیستمی در راستای همکاری با سایر بخش های خدمات‌رسان از عملکرد جزیره ای پرهیز کرده و با فرمانداران و نمایندگان عالی دولت در سطح شهرستان ها و استان همکاری تنگاتنگ داشته باشد.

وی عنوان کرد: طی ماه های گذشته و در شرایط جنگی آذربایجان شرقی چهارمین استان مسافرپذیر کشور بوده است. مدیران شهری باید با فراهم نمودن زیرساخت های حمل و نقل مناسب، جذب سرمایه گذار برای توسعه صنعت هتل‌داری شهرهای استان از فرصت به وجود آمده برای توسعه صنعت گردشگری استان بهره ببرند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: یکی از معیارهای ارزیابی مدیران، توان بستن پرونده های بلاتکلیف است. مدیران شهری از ظرفیت تهاتر و مولدسازی نهایت بهره را برده و نسبت به اتمام پروژه های ناتمام اقدام کنند.

سرمست در پایان گفت: با توجه به تأخیر در برگزاری انتخابات شوراها بهتر است شهرداران این زمان باقی مانده را به عنوان لحظات حساس و سرنوشت ساز کارنامه خدمت رسانی خود تلقی کرده و با انرژی و انگیزه بیشتری نسبت به گذشته به کار خود تا آخرین لحظات ادامه دهند.

در این جلسه مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی به عملکرد یکساله سازمان پرداخت. همچنین مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور با خطاب کردن شهرداری ها به عنوان رکن رکین خدمات شهری، هماهنگی بین شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسان را ضروری خواند.