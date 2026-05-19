تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان الگوی اقتدار فرهنگی در سطح کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران کل دستگاههای فرهنگی استان شامل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ورزش و جوانان با رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان صبح سهشنبه در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
در این نشست حجتالله ایوبی، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور، تقویت مرجعیت و اقتدار فرهنگی و بازتعریف جایگاه فرهنگ به عنوان محور انسجامبخش اجتماعی را ضروری برشمرد.
وی، تقویت اقتدار فرهنگی در دورهی جدید با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، پاسداشت و معرفی مفاخر استان به عنوان سرمایههای نمادین و ارتقای توانمندیهای فرهنگی منطقه و تقویت پیوند میان فرهنگ با حوزههای ورزش، ادبیات، هنر و موسیقی را ارکان اصلی اقتدار نرم دانست.
ایوبی، تداوم و حمایت منسجم از پروژههای هویتساز مانند «راه خورشید» (منظومه شعرا) به منظور حفظ پیوستگی تاریخی و ادبی منطقه را در تثبیت جایگاه استان به عنوان سرلوحه و الگوی اقتدار فرهنگی در سطح کشور موثر دانست.
