  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۱

تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان الگوی اقتدار فرهنگی در سطح کشور

تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان الگوی اقتدار فرهنگی در سطح کشور

تبریز- رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور، حمایت منسجم از پروژه‌های هویت‌ساز را در تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان الگوی اقتدار فرهنگی در سطح کشور موثر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران کل دستگاه‌های فرهنگی استان شامل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ورزش و جوانان با رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صبح سه‌شنبه در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در این نشست حجت‌الله ایوبی، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور، تقویت مرجعیت و اقتدار فرهنگی و بازتعریف جایگاه فرهنگ به عنوان محور انسجام‌بخش اجتماعی را ضروری برشمرد.

وی، تقویت اقتدار فرهنگی در دوره‌ی جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، پاسداشت و معرفی مفاخر استان به عنوان سرمایه‌های نمادین و ارتقای توانمندی‌های فرهنگی منطقه و تقویت پیوند میان فرهنگ با حوزه‌های ورزش، ادبیات، هنر و موسیقی را ارکان اصلی اقتدار نرم دانست.

ایوبی، تداوم و حمایت منسجم از پروژه‌های هویت‌ساز مانند «راه خورشید» (منظومه شعرا) به منظور حفظ پیوستگی تاریخی و ادبی منطقه را در تثبیت جایگاه استان به عنوان سرلوحه و الگوی اقتدار فرهنگی در سطح کشور موثر دانست.

کد مطلب 6834398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها